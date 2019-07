Eczacılar artık '9 Yıldızlı' olacak

– DÜNYA Sağlık Örgütü tarafından, geleceğin eczacılarında olması gereken özellikler '8 Yıldızlı Eczacılık' olarak tanımlanıyordu. Bu sayısın 9'a yükseldiğini belirten Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkan Vekili Doç. Dr. Buket Aksu, "Bizimki hasta odaklı eğitim anlayışı ile kurulan bir fakülte. Bu sene biz 9'uncu yıldızı ekledik. Zaten çoğu fakültenin programında olan girişimcilik, 9'uncu yıldız oldu" dedi.

Eczacılık fakültelerinin asgari eğitim koşullarını sağlamak üzere yapılan Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP), 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı. Bu çalışmalar ile eczacılık fakültelerinde temelde aynı düzeyde eğitimin verilebilmesi hedeflendi.

4 yılın ardından, ÇEP'in bu sene revize edileceğini belirten Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Buket Aksu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) geleceğin eczacısında olması gereken özellikleri tanımladığı 8 yıldızlı eğitimin bu konuda rehber alındığını ifade etti. Ayrıca yıldız sayısının da 9'a çıktığını belirtti.

GİRİŞİMCİLİK 9'UNCU YILDIZ OLDU

Bu yıl yapılan revize ile fakültelerde 8 yıldızlı eczacılık eğitiminin 9'a çıktığını ve girişimciliğin öneminin fark edildiğini ifade eden Eczacılık Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Buket Aksu, "Eczacı için burada iki temel nokta var. Birincisi mesleki bilgiler, ikincisi ise sosyal açıdan gerekli olan bilgiler. Mesela ben ilaç odaklı yetiştim. İlaç hakkındaki bütün detayları öğrenmeye çalıştım. Ama biz hasta odaklı olmanın ne demek olduğunu bilmiyorduk ki çok büyük eksiklikmiş. Bizimki hasta odaklı eğitim anlayışı ile kurulan bir fakülte. Bu sene biz 9'uncu yıldızı ekledik. Zaten çoğu fakültenin programında olan girişimcilik dersi, 9'uncu yıldız oldu" dedi.

HER BÖLÜME AYRI ECZACI

Klinik eczacılığın da gelişmesi gerektiğini savunan Doç. Dr. Aksu, "Her hastanede farklı branşlarda eczacıların yetiştirilmesi ve sonrasında da o bölümlerde çalışması gerekiyor. Dahiliye, dermatoloji, çocuk hastalıkları, cerrahi, nöroloji, onkoloji gibi her bölümün kendi eczacıları olursa doktorlar eczacıyla birlikte etkin tedaviyi yapabilecek duruma gelir. Yeni eczane açılabilmesi açısından kanunen belli kısıtlamaları yaşadığımız bu günlerde, klinik eczacılık sahasının genişlemesi, eczacılar açısından istihdam sorununu da çözecektir" diye konuştu.

YABANCI ÖĞRENCİ SAYISINDA 3'ÜNCÜYÜZ

Eczacılık fakültesinin kontenjanı hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Aksu, "Bizim bu yılki kontejanımız Türk öğrenciler için 80 kişi. Yine en büyük gururumuz şu ki biz Türkiye'nin yabancı öğrenci sayısı açısından 3'üncü üniversitesiyiz. Çünkü öğretimimiz tamamen İngilizce" diyerek sözlerini tamamladı.

- İstanbul

Kaynak: DHA