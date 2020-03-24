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Eczacılar, fahiş fiyat artışına isyan etti

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesi ile birlikte virüs salgının önlenmesinde en önemli tıbbı ihtiyaçlar arasında yer alan bazı malzemelerdeki fahiş fiyat artışına eczacılar isyan etti.

24.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:16
Eczacılar, fahiş fiyat artışına isyan etti
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının Türkiye 'de görülmesi ile birlikte virüs salgının önlenmesinde en önemli tıbbı ihtiyaçlar arasında yer alan bazı malzemelerdeki fahiş fiyat artışına eczacılar isyan etti. Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Zammı yapan başkası, günah keçisi ilan edilen bizleriz. Vatandaşımız bilmediği için zammı biz yapmışız gibi tepki veriyor" dedi.

Korona virüs salgının önlenmesinde en önemli ihtiyaçlardan olan maske, antiseptik ürünler ve eldiven gibi malzemelerin temininde büyük sıkıntı ve sorun yaşanmaya başladığını kaydeden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Ürün temin edilse bile maalesef bize ulaşıncaya kadar ciddi bir fiyat artışı olması bizim için de büyük sıkıntı oluyor. Bu fiyat artışının sebebi de sanki eczacı imiş gibi yansıtılıp algılanıyor. Bu yüzden bazı meslektaşlarımız bu ürünleri yükse fiyatlı bulduğu için alıp satmamaya başladı. Daha önce 1 liraya sattığımız maskeyi şu anda 4 liraya almak zorundayız ve bazen de bulamıyoruz. Paketi 20 TL olan eldiven 40 TL oldu. Vatandaşlarımızın bazısı ürünleri eczaneden aldığı için zammı yapanın da eczacılar olduğunu zannedip haklı olarak tepki gösteriyor. Virüsten sonra yaşanan fahiş fiyat artışlarından biz de şikayetçiyiz" dedi.

Korona virüsün yaygınlaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından eczacıların eczanelerinde antiseptik ürünler üreterek halka ulaştırmasının yolunun açıldığını kaydeden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Ancak bunun için gerekli olan malzemelerin fiyatları da 4-5 kat arttı. Antiseptik ürünlerin hammaddesi olan alkol bulunamıyor, bulunsa da salgından önceki fiyatın 5-6 kat fazlası ile temin edilebiliyor. Halkımız bilmelidir ki fahiş fiyatın sorumluları kesinlikle eczacılar değildir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Aydın, Güncel

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