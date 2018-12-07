Eczacılar İlacın Bugününü, Yarınını Konuştu

İlacın topluma ilk sunuluşundan, günümüzdeki biyolojik ürün üretim teknolojisine kadar gelen sürecinin anlatıldığı "Eczacılık ve İlaç Toplantıları"nda, dünyanın ilk biyobenzer ilaç üreticisi olan Sandoz'un bu alanda yaptığı çalışmalar ve biyobenzer ilaç üretiminin aşamaları da toplantıların önemli gündem maddelerinden biri olarak yer aldı.

Sandoz, 874 eczacı ile ilacın tarihine yolculuk yaptı

Sandoz, 2016 yılında Adana, Gaziantep, Samsun, Konya, İzmir, Antalya, Kayseri ve Mersin'de gerçekleştirilen "Eczacılık ve İlaç Toplantıları"nda toplam 667 eczacı ile buluştu. 2018 yılında ise Erzurum, Diyarbakır ve Urfa'da 207 katılımcı ile buluşan Sandoz, 4. Türkiye turunun sonunda toplam 874 eczacıya ulaşmış oldu.

Dr. Altan Demirdere: "Ülkemizde yerleşmiş ve sağlam bir ilaç sanayii mevcuttur"

Novartis Grup Türkiye Başkanı - Sandoz Türkiye Genel Müdürü Dr. Altan Demirdere, sağlık zincirinin hastaya en yakın halkası olan eczacılara ulaşma açısından Eczacılık ve İlaç Toplantılarının önemini vurgulayarak Türk İlaç Sanayiine ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi: "İlk olarak 1986 yılında gerçekleştirilen 'Eczacılık ve İlaç Toplantıları' serisini 2018'e taşımayı başardık. 4. etabını tamamladığımız bu toplantılarda ilacın geçmişi, bugünü ve yarınını konuştuk. Yüzlerce eczacıya ulaştığımız bu toplantılar hem katılımcılar, hem de bizler için çok verimli oldu. Gelişen ilaç teknolojileri ile bizler de yenileniyoruz ve bu hepimiz için heyecan verici. Yabancı yatırımcılar, Türkiye'de esnek iş gücü ve kaliteli beyin gücünün mevcut olduğunu biliyor. Türk İlaç Sanayinin kökleri 1900'lerin başına dayanıyor. Ülkemizde yerleşmiş ve sağlam bir ilaç sanayii mevcuttur ve bu sanayinin desteklemesi, araştırma, yatırım ve ihracata teşvik edilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Demirdere, ilacı son noktada hastaya sunan eczacıların sağlık sistemi içinde çok önemli roller üstlendiğini ve bu nedenle önümüzdeki yıllarda da Sandoz'un eczacı buluşmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Biyobenzer ilaçların hastalıkların tedavisindeki önemi anlatıldı

Biyobenzer ürün teknolojisine önemli yatırımlar yapan ve dünyanın ilk biyobenzer ürünü olan Somatropin etkin maddeli rekombinant büyüme hormonunu üreten Sandoz Eczacılık ve İlaç Toplantıları'nda, biyobenzer ürünlerin bugününü ve geleceğini eczacılarla paylaştı.

Biyobenzer ürünlerin geliştirilmesinde yüksek teknolojiye sahip üretim tesisleriyle hizmet verdiklerini söyleyen Dr. Altan Demirdere, Sandoz'un tüm dünyada pazara verilmiş 6 biyobenzer ürününden 2 tanesinin Türk Tıbbının hizmetine sunulduğunu ve biyobenzerlerin giderek hastalıkların tedavisinde öne çıkacağının altını çizdi.