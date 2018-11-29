Eczacılar Kış Hastalıkları İçin Bir Araya Geldi

Phusion Eğitim Danışmanlık'a üye olan eczanelerin katıldığı organizasyona eczaneler yoğun ilgi gösterdi. İlaç dışı ürünleri eczaneler kanalı ile satışa sunan markaların yöneticilerinin de katıldığı organizasyonda kış hastalıklarına karşı korunma sağlayan ürünler konuşuldu. Kış ayları boyunca son tüketiciye etkili ürün ve doğru bilgi verilmesi hedeflenirken marka yöneticileri bu doğrultuda eczacıları bilgilendirdi.

İlacın yanı sıra ilaç dışı ürünlerin son yıllarda eczane raflarında daha çok yer almasıyla birlikte eczanelere düzenli olarak eğitim verdiklerini belirten Phusion Eğitim Danışmanlık Kurucu Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, anne-bebek, ağız-diş, cilt, saç ve cinsel sağlık kategorileri başta olmak üzere ilaç dışı tüketim ürünlerinde eczacıların birer sağlık danışmanı rolü üstlendiklerini belirtti. İlaç dışı ürünlerin satışlarıyla eczanelerin talebe karşılık vermek için büyüdüklerine ve bir dönüşüm gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Küçükkoyuncu şunları söyledi:

"Eczacılar, bulunduğumuz semtin sağlık danışmanı. Onların bilgili ve donanımlı olması gerekiyor. Vatandaşların özellikle ilaç dışı tüketim ürünleri ile ilgili sordukları soruları cevaplamaları ve bunun ötesinde eczane dekorasyonunu vatandaşların kolay alışveriş yapabilmelerine uygun hale getirmeleri eczaneler için birer gereklilik haline geldi. Bugünkü etkinlikte kış ürünlerini konuşuyoruz ve buna yönelik eczanelerde "Kış Köşesi" adı verilen alanları tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz belirli eczanelerde bunu uyguladık ve iyi dönüşler aldık. Amacımız kışı hastalanmadan sağlıklı geçirmek"