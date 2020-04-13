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Eczacılar korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

Eczacılar korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını andı Isparta'da eczacılar, yeni tip korona virüsten dolayı hayatını kaybeden meslektaşlarını ve sağlık çalışanlarını saygı duruşuyla andı.

13.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:27
Eczacılar korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını andı
ISPARTA - Isparta 'da eczacılar, yeni tip korona virüsten dolayı hayatını kaybeden meslektaşlarını ve sağlık çalışanlarını saygı duruşuyla andı.
Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs(Kovid-19) ile ilgili Türkiye 'deki vaka sayısı her geçen gün artıyor. Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenler arasında eczacılar ve sağlık çalışanları olduğu da belirtiliyor. Bu kapsamda Isparta'da eczacılar, yeni tip korona virüsten dolayı hayatını kaybeden meslektaşları için toplandı. Şehir Hastanesi karşısındaki eczaneler önünde toplanan eczacılar, pandemi sürecinde kaybettikleri meslektaşları ve sağlık çalışanlarını bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak, andı.

"Pandemi sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarımız için toplandık"
Saygı duruşundan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Eczacılar Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat, korona virüsle mücadele ederken, görevi başında hayatını kaybeden meslektaşları ve sağlık çalışanlarını anmak üzere toplandıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde görev başında kaybettiğimiz meslektaşlarımız var. Korona virüsten dolayı hayatlarını kaybeden Eczacı İhsan Gürel, Eczacı Teknisyeni İhsan Özdemir, Eczacı İsmail Durmuş ve Eczacı Merih Yalçınöz'ü tüm meslektaşlarım adına rahmetle anıyorum. Tüm camiamıza ve ailelerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Eczacılar korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Isparta, Yerel
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