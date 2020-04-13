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Eczacılar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarını andı

Erzincan'da bir grup eczacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

13.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:28
Erzincan 'da bir grup eczacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.
Türk Eczacıları Birliği (TEB) İl Temsilcisi Burak Sarıkaya , kentteki bazı eczacılar ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısında yer alan eczanesinin önünde bir araya geldi.
Beyaz önlük giyip maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan Sarıkaya ve beraberindekiler, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren eczacı ve teknisyenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtta Kovid-19 nedeniyle ölen eczacı ve teknisyenler olduğunu belirterek, "TEB'in aldığı tedbirler şehrimizdeki eczacılar tarafından harfiyen uygulanıyor ama burada önemli olan vatandaşlarımızın kurallara ve hijyene uyması." dedi.
Eczacıların hastalarla doğrudan muhatap olduğuna dikkati çeken Sarıkaya, "Bizler de korunma açısından bazı önlemler alıyoruz. Pandemi sürecinde Kovid-19 mücadelesinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı ve teknisyen arkadaşlarımız için Erzincan'da bu mücadelenin içinde yer alan eczacı ve teknisyenlerle bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu Eczacılar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarını andı

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkaya, Erzincan, Kültür Sanat
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