Eczacılık Öğrencileri Önlük Giydi

Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi (AİÇÜ) Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri törenle beyaz önlük giydi.
Eczacılık fakültesi 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen geleneksel önlük giyme töreni, Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu
Konferans Salonunda yapıldı.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, törende yaptığı konuşmada, beyaz önlüğün, saflığın, temizliğin, sadakatin, dürüstlüğün bir nişanesi ve göstergesi olduğunu söyledi.
Öğrencilere, öğrenim hayatları boyunca bu saflığı, sadakati ve dürüstlüğü kaybetmemelerini tavsiyesinde bulunan Karabulut, şunları kaydetti:
"Beyaz önlükleriniz aydınlığın, başarının, yeni başlangıcın ve barışın sembolüdür. Eczacılık mesleği çok kıymetli ve her zaman ihtiyaç duyulacak bir meslek. Kendinizi iyi yetiştirin, okuma alışkanlığı kazanın. İlerde elde edeceğiniz başarıların temelini bugünden atmanız lazım. Ülkemizin ve bizlerin geleceği sizlere emanet."
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serdar
Gültekin de öğrencilerden din, mezhep, ırk ayrımı yapmadan birbirinize duydukları saygı ve güven çerçevesinde, toplumun değer yargılarını gözeterek hareket etmelerini beklediklerini söyledi.
Öğrencilerin konuşmaların ardından beyaz önlüklerini giydiği törene, rektör yardımcısı Önder Şimşek
, Erzurum
Eczacı Odası Başkanı Hakan Özcan
ile dekanlar, akademisyenler ve eczacılar da katıldı.
Ağrı
06 Aralık 2018 Perşembe 21:46