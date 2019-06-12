Eczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildi

EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören Trakya Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Efe
Aktaş (22) yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesinde tabutunun üzerine okulda giydiği beyaz önlüğü konuldu.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim görürken yaklaşık 1,5 yıl önce kansere yakalanan Hasan Efe Aktaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Yukarı Zaferiye Camii'ne getirilen Aktaş'ın tabutunun üzerine okulda giydiği beyaz önlüğü konuldu. Hasan Efe Aktaş'ın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Aktaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
- Edirne
Kaynak: DHATrakya Üniversitesi
, Keşan
, Edirne
, Hasan Efe
, Güncel