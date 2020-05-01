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Eczacıyı gasp eden şüpheli, yakalandı

Eczacıyı gasp eden şüpheli, yakalandıNİĞDE'de girdiği eczanede bıçak tehdiyle işyeri sahibi Behice Özay'dan 150 lira alan gaspçı D.Y. (22), polis tarafından yakalandı.

01.05.2020 00:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:42
Eczacıyı gasp eden şüpheli, yakalandı
NİĞDE'de girdiği eczanede bıçak tehdiyle işyeri sahibi Behice Özay'dan 150 lira alan gaspçı D.Y. (22), polis tarafından yakalandı.
Olay, 17.00 sıralarında Bor ilçesindeki TOKİ konutlarında meydaha geldi. Eczaneye giren yüzü maskeli ve başında şapka bulunan bir kişi, bıçakla tehdit ettiği işyeri sahibi Behice Özay'dan para kasasını istedi. Özay'dan kasadaki 150 lirayı bıçaklı tehdit sonucu alan şüpheli, işyerinden çıkıp, kaçtı. Şüphelinin ardından işyeri sahibi Özay'ın eşi de yakalamak için koştu. Tüm bu yaşananlar, işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, şüpheliyi fazla uzaklaşamadan yakaladı. İsminin D.Y. olduğu belirlenen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve olayı kınayan Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor. Bugün akşam saat 16.30-17.00 arasında Özözay Eczanesi sahibi Ecz. Behice Özay'a yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyorum dedi. Eczacıyı gasp eden şüpheli, yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde, Polis, Güncel, Haber

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