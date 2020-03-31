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Eczane çalışanlarından korona virüs önlemi

Eczane çalışanlarından korona virüs önlemi Diyarbakır'da bir eczane çalışanları, korona virüs tedbirleri kapsamında koruyucu maske, eldiven, tulum ve gözlükle çalışmaya başladı.

31.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:46
Eczane çalışanlarından korona virüs önlemi
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da bir eczane çalışanları, korona virüs tedbirleri kapsamında koruyucu maske, eldiven, tulum ve gözlükle çalışmaya başladı. Eczane işletmecisi ayrıca kasa önüne cam mekan yerleştirerek buradaki küçük bölümden ilaçları verip ücretleri alıyor.
Çin'in Wuhan kendinde ortaya çıkar ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için çeşitli tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da bir eczane, kasanın önüne cam mekan yerleştirerek hastalarla buradan iletişim sağlamaya başladı. Eczanede çalışanlar koruyucu maske, eldiven, tulum ve gözlüklerle korona virüsten korunmaya çalışıyor.
"Hastaların yüzde 90'ı eldiven, maske, dezenfektan için geliyor"
Eczane teknisyeni Hakan Yakup Kurttekin, günlük tedbirler aldıklarını ve tulumlarla çalıştıklarını söyledi. Kurttekin, "Günlük tulumlarımızı değişip, ağız maskemizi ve eldivenlerimizi 3-4 saatte bir değiştirip kendimize bu şekilde dikkat etmeye çalışıyoruz. Eczanemizde hastamızla aramızda bir metre mesafe bırakıp koruyucu bariyer ve koruyucu camlarımızla birlikte hastalarımıza ve kendimize karşı önlem alıyoruz. Bu anlamda risk altındayız, bunun bilincindeyiz. Gelen hastalarımızda bilmeden korona virüs taşıyan olabilir. Bir nevi onlarında bizlere bulaştırmaması için mecbur kendimizi koruma altına alıyoruz. Bu tür virüsleri farkında olmadan taşıyabiliyoruz. Bizde de böyle bir virüs varsa gelen hastalarımıza, ailelerimize bulaştırmamak için kendimizi koruma altına alıyoruz. Gelen hastalarımızın yüzde 80-90'ı eldiven, maske, dezenfektan için geliyor" dedi.
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Eczane çalışanlarından korona virüs önlemi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Wuhan, Genel

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Eczane çalışanlarından korona virüs önlemi
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