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Eczane teknisyenlerinden 'evde kal' çağrısı

Adıyaman'da çeşitli eczanelerde çalışan eczane teknisyenleri, bir araya gelerek, "Biz senin için burada kalıyoruz.

31.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:26
Eczane teknisyenlerinden 'evde kal' çağrısı
Adıyaman 'da çeşitli eczanelerde çalışan eczane teknisyenleri, bir araya gelerek, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için evde kal" çağrısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü dolayısıyla yapılan 'Evde kal' çağrıları üzerine Adıyaman Eczane Teknisyenleri Derneğine bağlı eczane teknisyenleri bir araya gelerek 'Evde kal' çağrısında bulundu. 'Evde kal' çağrısına destek veren eczane teknisyenleri, "Biz sizin sağlığınız için buradayız, sizde bizim için lütfen evde kalın" diye yazılar yazdı.

Yapılan etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Eczane Teknisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Üder, "Evinde kal sağlıkla kal hayatta kal diyoruz ve bu zorlu süreçte Adıyaman Eczane Teknisyenleri olarak görev yapmaktan onur duyuyoruz. Her zaman milletimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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