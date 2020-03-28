Eczanede koronavirüse karşı şeffaf naylonlu önlem

Amasya 'nın Taşova ilçesinde eczacılık yapan Yalçın Şenel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almak amacıyla tezgahın önüne şeffaf naylon koydu.

Şenel, AA muhabirine, çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylon ile ayırarak koronavirüse karşı tedbir aldıklarını söyledi.

İşleri gereği çok sayıda insanlarla temas etmek zorunda kaldıklarına işaret eden Şenel, "Bu da hem bizim hem de hastalarımız için risk oluşturmakta. Bizler sağlıkçıyız, ne olursa olsun hizmet etmeye devam ediyoruz. Hem hastalarımız hem kendimiz için önlem almak adına en iyi önlemin bu olduğunu düşündük." dedi.

Şenel, mutlaka uyarıları dikkate alarak kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA