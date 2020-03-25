Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi - Haberler

Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi

Adana'da bir eczacı, özel kıyafetli personelleriyle güvenlik şeridi çektikleri kapıdan vatandaşlara hizmet veriyor.

25.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:16
Eczanede özel kıyafetli ve güvenlik şeritli korona önlemi
Adana 'da bir eczacı, özel kıyafetli personelleriyle güvenlik şeridi çektikleri kapıdan vatandaşlara hizmet veriyor. Eczaneye gelen vatandaşlar ise aralarına 1 metre mesafe koyup ilaç almak için sıra bekliyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Kovid 19) nedeniyle vatandaşla birebir temas halinde olan iş yerleri ilginç önlemler almaya başladı. Eczacılar da hem kendilerini hem de vatandaşları korumak için önlem aldı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde eczacı Kübra Öztürk iki eczacı kalfası ile birlikte özel kıyafet giyip vatandaşlara bu şekilde hizmet verirken, vatandaşları da içeri almadı. Öztürk, eczanenin kapısına güvenlik şeridi çekip üzerine de "Sağlığınız için lütfen 1 metre mesafede kalın" yazısı astı. Bunu gören vatandaşlar eczane önünde aralarında 1 metre mesafe koyarak ilaç almak için sırasını beklemeye başladı.

Eczacı Kübra Öztürk, bu salgın dönemlerinden en fazla risk altında olan grubun kendileri olduğunu belirterek, "Çünkü her gün yüzlerce hasta geliyor buraya. Bu nedenle Kovid-19'un hem bize bulaşmaması hem de bizden vatandaşlara bulaşmaması için biz özel kıyafet yaptırıp giymeye karar verdik. Müşterileri de içeri almıyoruz, aramızda 1 metre mesafe koyuyoruz. Çalışanlarımız maskesiz, eldivensiz kesinlikle çalışmıyor. Bu virüsten ancak böyle korunacağız. Bu hepimizin sağlığı için çok önemli" diye konuştu.

Olga Baba isimli bir hasta ise eczanedekilerin özel kıyafetle çalışması ve kendilerini içeri almamalarının doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Bizleri düşünerek yapılan bir uygulama, olumlu buluyorum. Biz de evimizde ve çevremizde bu tür tedbirler alıyoruz. Mesela ben sürekli dışarı çıkmak zorunda kaldığım için anne ve babamların yanına gitmiyorum. Koruma önlemlerimi alıyorum. Bunları yapmak zorundayız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kübra Öztürk, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul’da ’Evde kal’ çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Haberler
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:17: KARANTİNA YURTLARINDA YAŞAM KAMERADA - Haber 11:17: Eşme'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı - Haber 11:17: Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral - Haber 11:17: Yardımseverden yaşlılara askıda erzak - Haber 11:17: Melikgazi'de ağaçlandırmada 15, 20 yıl öne geçti… - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 09:22: Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı - Haber