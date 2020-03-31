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Eczanede pencereden alışveriş

Dünya'yı etkisi altına alana korona virüs, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

31.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:47
Eczanede pencereden alışveriş
Dünya'yı etkisi altına alana korona virüs, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sivas kent merkezi Pulur Mahallesinde eczacılık yapan Buket Kayalı , korona virüsüne karşı ilginç bir yöntemle tedbir aldı.

Eczacı Kayalar, korona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerini tente yardımıyla iki kısma böldü. Alanın birisinde çalışanları ve kendi çalışırken diğer kısımda ise müşteriler yer alıyor. Kayalar, müşterileri ile alışverişi, tente üzerinde bulunan pencereler ile sağlıyor.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Buket Kayalı, tente tedbirini müşterilerin memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsle karşı karşıyayız. Meslek grubu olarak da büyük risk altındayız. Bizde böyle bir tedbir almayı düşündük. Herkes tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Yaklaşın Bin, Bin 500 lira masrafımız oldu. Müşterilerimiz çok anlayışlı karşılıyor. Uygulamaya da sıcak bakıyorlar. Para trafiğini de açmış olduğumuz pencerelerden sağlıyoruz. Şuana kadar bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabi ki Sivas'ta da birçok yerde de uygulamaya konuldu. Herkesin de uygulanacağını sanıyorum. Bu aşamadan sonra" dedi. - SİVAS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kayalı, Sivas, Güncel
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