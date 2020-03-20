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Eczanede şeritli tedbir

Korona Virüsle mücadele kapsamında eczanelerde de önlemler artırıldı.

20.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:31
Eczanede şeritli tedbir
Korona Virüsle mücadele kapsamında eczanelerde de önlemler artırıldı. Bu kapsamda bazı eczaneler şeffaf naylon ile önlem alırken Düzce 'deki bazı eczaneler ise çalışan ve müşterinin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için tezgahlarının önüne kırmızı şerit çekti.

Türk Eczacıları Birliğinin, Korona Virüs ile mücadele kapsamında kişilerin aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirmesi üzerine, eczane çalışanları da önlemlerini artırmaya başladı. Bu kapsamda Düzce'de bazı eczaneler çalışanlar ve müşterilerin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için tezgahlarının önüne kırmızı şerit çekti.

İlaç reyonuyla müşteriler arasında çekilen emniyet şeridi, eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı birbirinden ayırıyor. İlaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölümleri de emniyet şeridiyle korumaya alan eczanelerin uyguladığı yöntem hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınlarının kendilerini güvende hissetmesini sağladı.

Emniyet şeridi önlemin büyük beğeni topladığını belirten eczane teknisyeni Hasan Mert Gülerim "Biz öncelikle hasta sağlığı ve kendi sağlığımız için eczanemizde bir takım önlemler aldık. Ellerinizi dezenfekte etmeden elinizi, ağzınıza ve burnunuza sürmeyin. Kendi sağlığınız ve halk sağlığı için çok fazla sokağa çıkmamaya çalışın. Biz de bu kapsamda bazı önlemler aldık. Vatandaşlarla aramıza biraz mesafe koyduk. Bu uygulama bizlere ve müşterilerimize güven sağlıyor. Müşterilerimiz de bu uygulamadan oldukça memnun. Hem bizden onlara hem de onlardan bizlere bir virüs bulaşmasın diye böyle bir mesafe koyma gereği duyduk. Hastalarımızın sağlığı için de yine eczanemize dezenfektan koyduk. Biz eczacılarda risk altındayız. Ama dediğim gibi, önce insan sağlığı diyoruz" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce, Güncel

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