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Eczaneden korona virüsü tehdidine karşı '1 metre kuralı'

Eczaneden korona virüsü tehdidine karşı '1 metre kuralı' Eczaneden 'kırmızı şerit' uygulaması Kırıkkale'deki bir eczanede, Korona virüsünün bulaşma riskini azaltmak amacıyla görevli ile müşterinin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için kırmızı şerit uygulamasına geçildi.

19.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:15
Eczaneden korona virüsü tehdidine karşı '1 metre kuralı'
Eczaneden 'kırmızı şerit' uygulaması
KIRIKKALE - Kırıkkale 'deki bir eczanede, Korona virüsünün bulaşma riskini azaltmak amacıyla görevli ile müşterinin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için kırmızı şerit uygulamasına geçildi.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki bir eczane, 1 metrelik kırmızı şerit uygulamasına geçti. Eczane görevlilerince, her gelen müşterinin eli dezenfekte edilirken işlemler de uzaktan hallediliyor. Bu süreçte fazla temastan kaçınılmasını öneren uzmanlar, insanlarla iletişimde arada en az 1 metre mesafede bulunmasını tavsiye ediyor. Müşteriler de eczanelerde hayata geçirilen bu uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirtti.
"En azından hastalarımızla mesafeyi uzatmış olduk"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eczane Teknisyeni Naciye Özkılıç, "Kendi sağlığımızı tedbir almak ve hem gelen hastalarımızın sağlığını düşünerek böyle bir uygulama başlattık. En azından hastalarımızla mesafeyi uzatmış olduk. Birbirimize 1 metre mesafe uygulamasına geçtik. Korona virüsünden dolayı birbirimize enfeksiyon geçmemesi birbirimizin vücudundaki enfeksiyonların mikropların dağılmaması açısından böyle bir tedbir almış olduk. Dezenfekte uyguluyoruz mümkün olduğu kadarıyla dikkat ediyoruz. Litrelik dezenfekten açtık. Her gelen müşterinin eline sıkıyoruz, öneriyoruz. Kapılarımızı oturdukları koltuklara kadar dezenfekte sıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar böyle bir uygulama yapıyoruz" dedi. Eczaneden korona virüsü tehdidine karşı ’1 metre kuralı’

Kaynak: İHA

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Eczaneden korona virüsü tehdidine karşı '1 metre kuralı'
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Genel

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