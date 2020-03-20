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Eczaneden, koronavirüse naylonlu önlem

KONYA'da, bir eczanenin tezgahı ile müşterilerinin bulunduğu alan, koronavirüs önlemi amacıyla şeffaf naylonla ayırıldı.

20.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:33
Eczaneden, koronavirüse naylonlu önlem

KONYA'da, bir eczanenin tezgahı ile müşterilerinin bulunduğu alan, koronavirüs önlemi amacıyla şeffaf naylonla ayırıldı.

Koronavirüs salgının yayılmasının ardından iş yeri sahipleri de kendilerince önlem almaya başladı. Seydişehir ilçesinde bir eczanenin tezgah ile müşterinin bulunduğu alanı, şeffaf naylonla ayırıldı.  Müşteriler ödemeyi, naylonda açılan pencereden yapıyor.

Müşterilerle kendi alanlarını ayırdıklarını ifade eden eczane çalışanı Özkan Savan, şunları söyledi:

"Dünya gündeminde olan 'Kovit- 19' hastalığıyla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Ülkemizde de bu sıkıntıyı ciddi anlamda hissetmeye başladık. Bu konuda en büyük etkilenen kesim eczaneler ve hastaneler. Bir tedbir almamız gerekiyordu. Biz de böyle bir formül geliştirdik. Eczaneye gelen misafirlerimizin daha güvende olmaları ve sağlığı için böyle bir steril ortam oluşturduk. Burayı sık sık steril ediyoruz. Onların daha güvenli olmalarını sağlıyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Seydişehir, Güncel

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