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Eczaneden "sosyal mesafe pencereli" koronavirüs önlemi

Edirne'de bir eczacı, iş yerinin kapısına açtığı "sosyal mesafe penceresi"nden ilaç satışı yapıyor.

28.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:07
Edirne 'de bir eczacı, iş yerinin kapısına açtığı "sosyal mesafe penceresi"nden ilaç satışı yapıyor.
Eczacı Koray Çiroz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapattığı iş yerinin kapısına "sosyal mesafe penceresi" adını verdiği bir göz açtı.
Vatandaşlar, eczaneye girmeden, buradan uzattıkları reçetenin karşılığında ilaçlarını alabiliyor.
Maske ve eldiven kullanan eczane çalışanları, "sosyal mesafe penceresi"nden ilaç almak isteyen müşterilere dezenfektan tutuyor ve koronavirüse karşı korunma tedbirleri hakkında bilgi veriyor.
Eczacı Çiroz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal mesafe kuralını daha fazla önlem alarak uyguladıklarını, hem vatandaşın hem de eczane çalışanlarının güvenliğini düşündüklerini söyledi.
Öte yandan, kentteki her mahallede belirli aralıklarla hoparlörlerden "Evde kal" uyarısında bulunuluyor.
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Eczaneden ’sosyal mesafe pencereli’ koronavirüs önlemi

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel

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Eczaneden "sosyal mesafe pencereli" koronavirüs önlemi

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