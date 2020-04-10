Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eczaneden Ücretsiz Maske Nasıl Alınır?

e-Devletten ücretsiz maske siparişi verilebiliyor ancak yoğun talep nedeniyle maskelerin ulaştırılmasında sıkıntı mevcut. Koronavirüsün en çok görüldüğü şehir olan İstanbul'da eczanelerde de ücretsiz maske dağıtımı başladı.

10.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:51
Eczaneden Ücretsiz Maske Nasıl Alınır?
e-Devletten ücretsiz maske siparişi verilebiliyor ancak yoğun talep nedeniyle maskelerin ulaştırılmasında sıkıntı mevcut. Koronavirüsün en çok görüldüğü şehir olan İstanbul 'da eczanelerde de ücretsiz maske dağıtımı başladı. Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? haberimizde.

Ülke genelinde maske satışı yasaklandı, maskeye ihtiyaç duyanlar ücretsiz olarak e-Devlet üzerinden sipariş verebiliyor ancak ücretsiz maskeye yoğun bir ilgi var. Sistem açıldığı gün maske siparişi veren vatandaşlar, henüz maskelerine ulaşabilmiş değil. Hal böyle olunca alternatif olarak eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının yapılacağı açıklandı. Ancak şu an için İstanbul ile sınırlı. Koronavirüsten en çok etkilenen şehir İstanbul olduğundan ilk olarak İstanbul'daki eczanelerde maske dağıtılacak. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gönderilen kod ile maskelerini alabilecek. 20 - 65 yaş arası vatandaşların alabileceği maskeler e-Devlet gibi sınırlı sayıda verilecek. 10 gün için kişi başı 5 maske dağıtılacak.

İstanbul Eczacı Odası, eczanelerde verilecek olan ücretsiz maskeler konusunda vatandaşları bilgilendirmek için paylaşımda bulundu:

Eczaneden Ücretsiz Maske Nasıl Alınır?

Ücretsiz Maske Temini:

Ücretsiz maskeler 20 - 65 yaş arası vatandaşların kullanımı için gönderilmiştir.
5 adet maske ücretsiz olarak verilecektir.
Şifreler, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarınıza SMS olarak gönderilecektir.
Maskeler yalnızca şifre karşılığında teslim edilecektir.

Uyarılar:

Şifreniz henüz size ulaşmadıysa maske temini için eczanelere gelmeyiniz. Her temasın bulaş riskini arttırdığını unutmayınız.
Farklı üreticilerden gelen maskeler eczanelere gönderildiği için maskeler arası farklılıklar olabilir. Eczanenize gelen ücretsiz maske dışındaki farklı maskeleri talep etmeyiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: İstanbul, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Teknoloji ››Eczaneden Ücretsiz Maske Nasıl Alınır? - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

18:08: Kastamonu'da çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler 18:00: Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi? - Haberler 17:53: İtalyan mafyasından halka koronavirüs yardımı - Haberler 17:51: Uluslararası Uzay İstasyonu'na Virüs Taşınmaması İçin Çalışma Yapıldı - Haberler 17:51: Huawei Mate 40 Özellikleri Belli Oluyor - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir