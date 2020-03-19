"Eczaneler virüs yayma alanı haline getirilmemeli"

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği bir durumla karşı karşıyayız. Olayın ciddiyeti ortada ve bu mücadelede biz Eczacılar da koronavirüs (Covid-19)'ün önlenmesine, tanısına, durdurulmasına ve hastaların tedavisine yoğunlaşmış durumdayız. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemleri, yürüttüğü çalışmaları ilk günden itibaren dikkatle takip ediyor,bu çalışmaların bir çoğunu yerinde buluyor ve destekliyoruz. Halka en yakın sağlık danışmanı olarak eczanelerimizde 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Yaşadığımız bu olağandışı günlerde de profesyonel birer sağlık çalışanı olarak vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi hizmet etmeye devam ediyoruz.

ECZANELER BÜYÜK RİSK ALANI HALİNE GELMİŞTİR!

Tüm koronavirüs olgularının %10'u sağlık çalışanı, aynı zamanda hastanede görev alan Sağlık çalışanlarının ise %20'si coronavirüs ile enfektedir. Hastane ve ASM'lere gidişleri kontrol altına almak adına alınan bazı kararlar buralarda görev yapan başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarında riski azaltmak için önemlidir. Ancak bu tedbirlerle beraber eczanelerin yoğunlaşması sonrasında, buraya gelen hastalar ve diğer kişiler ile eczane çalışanlarının bulaş konusunda büyük risk altında olduğunu ortaya koymaktadır.

Özellikle yaşlılar, hastalık semptomlu veya taşıyıcı kişiler, gebeler vb. yüksek risk grubunda olanların eczanelerde bir arada olması bu salgını körükleyecektir. Eczanelere yoğun gelen insanlar nedeniyle, eczaneler risk alanı, eczacılar da riski en yüksek meslek gruplarından biri haline gelmiştir. Yaklaşık 27 bin eczane ve eczacı, en az üçer eczacı teknikeri ile 80 bin kişi olarak düşünüldüğünde, eczanelerin virüsün en fazla yayılabileceği alanlardan biri haline geldiği aşinadır.

KEPENK ARKASINDAN SATIŞ GİBİ ÖNLEMLER ALINABİLİR

Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda acil önlem almasını, Eczanelerle ilgili alınacak tedbirlerin biran önce hayata geçirilmesi konusunda gerekli adımların atılması gerekliliğini kamuoyu ve yetkililerin dikkatine sunmaktayız.

Sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde önemli bir yeri olan Eczanelerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi Halk sağlığı açısından da önemlidir. Kepenk arkasından satış yapılması, bariyer çekilmesi, randevulu müşteri alma, belirli sayı ile içeriye alma ve temassız alışveriş, eczanelerin Sağlık Bakanlığı veya belediyeler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmesi gibi hızlıca alınacak önlemlerle tedbir sağlanması mümkün olabilir.

Ettiğimiz Eczacılık Yemini ile her koşulda halk sağlığı için görev başında olan biz Eczacılar, bu zor günleri de, herkesin alacağı tedbirler ve kararlarla en kısa sürede atlatacağımız inancındayız.

Kaynak: Bültenler