Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Eczanelerde 'camlı dönem' başladı - Haberler

Eczanelerde 'camlı dönem' başladı

Eczanelerde 'camlı dönem' başladı Korona virüs tedbirleri genişliyor, nöbetçi eczanelerde kapıda Hizmet hayata geçti KÜTAHYA - Kütahya'da korona tedbirleri kapsamında eczanelere camlı bankolar takılıyor, nöbetçi eczanelerde ise hasta içeriye girmeden kapıda hizmet veriyor.

21.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:03
Eczanelerde 'camlı dönem' başladı
Korona virüs tedbirleri genişliyor, nöbetçi eczanelerde kapıda Hizmet hayata geçti

KÜTAHYA - Kütahya 'da korona tedbirleri kapsamında eczanelere camlı bankolar takılıyor, nöbetçi eczanelerde ise hasta içeriye girmeden kapıda hizmet veriyor.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kütahya'da eczanelerde camlı bankolar takılıyor, nöbetçi eczanelerde ise hasta içeriye girmeden kapıda hizmet başladı. TEB 35. Bölge Eczacı odası tedbirler kapsamında eczanelere camlı banko taktırması, eczacılar ise koruyucu eldiven, gözlük ve maske ile hastalara hizmet etmesini istediler. Türkiye'de görülmesinin ardından yayılma ihtimaline karşı yeni önlemler aldıklarını söyleyen oda başkanı Cahit Ceylan sosyal mesafe konusunda da vatandaşları uyardı. Ceylan, "Eczacılarımız da diğer sağlık personeli ile beraber virüs salgınına karşı bir savaş içerisindeyiz ve sürekli görevimizin başındayız. Bazı tedbirler almamız gerekiyor, alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Eczanelerimiz vatandaşlarımızı bilinçlendirme ve bilgilendirme yeri, bu konuda salgına karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik tedbirleri anlatıyoruz. Oda olarak ilk etap da bazı tedbirler aldık. Bunlar eczanelerimizde olan tartı, sebil, sehpa veya bunun gibi ayrıntı gerektirecek şeyleri kaldırttık daha sonra oturma gruplarımızda sosyal mesafeye göre 1 metre olarak ayarladık ve eczanelerimizin bankolarını yükselttik biz arkadaşlarımıza bu konuda cam tavsiye ediyoruz. Hem eczanenin görüntüsü açısından hem de hasta ile bariyer olması açsından cam banko tavsiye ediyoruz. Bunun dışında ise eczacılarımız koruyucu eldiven, gözlük ve maske ile hastalara hizmet etmesini istedik. Ayrıca halkı sağlığını düşünerek gece saatlerinde yoğun olan nöbetçi eczanelerimizde ise kapıdan hizmet dönemine geçtik ki bu hastaların eczane içerisinde bir biri ile olan temasını en aza indirmek ve salgının önüne geçmek amacı ile böyle bir tedbir aldık. Eczacılarımız her zaman görevleri başındadır vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek yoktur" dedi. Eczanelerde ’camlı dönem’ başladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Eczanelerde 'camlı dönem' başladı
Etiketler : Kütahya, Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

Tekirdağ'da Korona Virüs Polikliniği hizmet vermeye başladı - Haberler Polisin uzun uğraşı intihardan vazgeçirdi - Haberler İçişleri Bakanlığı: "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı... - Haberler Amsterdam Belgesel Film Festivali'nin 300 filmi ve Udemy kursları ücretsiz! - Haberler 'Evde kal' çağrısına aldırış etmeden balık tuttular - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haberler Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video - Haberler
Loading