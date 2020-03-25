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Eczanelerde korona tedbiri

Eczanelerde korona tedbiri Çin'de başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirler aralıksız devam ediyor.

25.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:31
Eczanelerde korona tedbiri
BURSA - Çin'de başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirler aralıksız devam ediyor. Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki eczanelerde çalışanlar ile müşterilerin temasını kesebilmek için tezgahlar cam kabinlerle ayrıldı.
İnegöl'de uzun yıllardan beri eczacılık yapan Bedri Boyrat, hem çalışanlarının, hem de müşterilerinin sağlığını korumak için eczanesinde bulunan tezgahları cam kabinler ile kapattı. Eczane çalışanlarının arkasında durduğu banko üzerine cam koruma alanı yapıldı. Böylece eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alan birbirinden ayrılarak korona virüsüne karşı tedbir alınmış oldu.
Eczane sahibi Bedri Boyrat, "Sağlık sisteminin birinci basamaklarından biri olan eczanelerimiz insanlarımızın ilk uğrak yeri. Müşteri ile mesafeyi sağlamak için tezgahlar cam kabinle ayrıldı. Odalarımızın göndermiş olduğu bilgiler dahilinde eğitim çalışmaları yapmaktayız. Hastalığın bulaşmaması için vatandaşların evlerinden dışarıya çıkmaması lazım. Bu konuda vatandaşlarımız hassas. Hiç bir sıkıntı yaşamadık" dedi. Eczanelerde korona tedbiri

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İnegöl, Bursa, Sağlık

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Eczanelerde korona tedbiri

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