Menü
Haberler››Sağlık››Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı '1 metre kuralı' tedbiri - Haberler

Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı "1 metre kuralı" tedbiri

Eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulas¸ma riskini azaltmak amacıyla hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları ic¸in zemin bandı gibi ekipmanlar kullanacak.

18.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:42
Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı
Eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulas¸ma riskini azaltmak amacıyla hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları ic¸in zemin bandı gibi ekipmanlar kullanacak.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz imzasıyla, eczanelere ilişkin tedbirlere yönelik Türk Eczacıları Birliğine yazı gönderildi.
Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨ (DSO¨) tarafından Kovid-19'un pandemik bir hastalık oldugˆu ilan edildiği anımsatılan yazıda, "Bakanlıgˆımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasını o¨nlenmesi, ihtiyac¸ planlamaları ile stok ve tedarik yo¨netiminin etkin bir s¸ekilde yapılması, u¨lkemizde u¨ru¨n eris¸ilebilirligˆinin temin edilmesi, sagˆlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sagˆlıgˆının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmıs¸ ve alınmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Yazıda, bu tedbirlere ilis¸kin Bakanlıgˆa gerekli destegˆi veren birinci basamak sagˆlık kuruluşu eczanelerde hizmet veren eczacılar ile personelin ve halk sagˆlıgˆının korunması amacıyla alınan diğer uygulamalara ilişkin şunlar kaydedildi:
"Eczacılarımızın ve personelinin eczanelerinde hizmet verdikleri zamanlarda maske, koruyucu go¨zlu¨k kullanmaları ve el hijyenine dikkat etmeleri, bulas¸ma riskini azaltmak adına hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları ic¸in zemin bandı gibi ekipmanlar kullanılarak eczane mekanlarında is¸aretleme yapılması, her metrekareye bir kis¸i olacak s¸ekilde mesafenin korunarak hizmet verilmesi konularında azami o¨zenin go¨sterilmesi için u¨yelerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususlarında geregˆini rica ederim."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Haberler
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Haberler
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Haberler
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Loading