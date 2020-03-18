Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı "1 metre kuralı" tedbiri

Eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulas¸ma riskini azaltmak amacıyla hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları ic¸in zemin bandı gibi ekipmanlar kullanacak.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz imzasıyla, eczanelere ilişkin tedbirlere yönelik Türk Eczacıları Birliğine yazı gönderildi.Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨ (DSO¨) tarafından Kovid-19'un pandemik bir hastalık oldugˆu ilan edildiği anımsatılan yazıda, "Bakanlıgˆımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasını o¨nlenmesi, ihtiyac¸ planlamaları ile stok ve tedarik yo¨netiminin etkin bir s¸ekilde yapılması, u¨lkemizde u¨ru¨n eris¸ilebilirligˆinin temin edilmesi, sagˆlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sagˆlıgˆının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmıs¸ ve alınmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.Yazıda, bu tedbirlere ilis¸kin Bakanlıgˆa gerekli destegˆi veren birinci basamak sagˆlık kuruluşu eczanelerde hizmet veren eczacılar ile personelin ve halk sagˆlıgˆının korunması amacıyla alınan diğer uygulamalara ilişkin şunlar kaydedildi:"Eczacılarımızın ve personelinin eczanelerinde hizmet verdikleri zamanlarda maske, koruyucu go¨zlu¨k kullanmaları ve el hijyenine dikkat etmeleri, bulas¸ma riskini azaltmak adına hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları ic¸in zemin bandı gibi ekipmanlar kullanılarak eczane mekanlarında is¸aretleme yapılması, her metrekareye bir kis¸i olacak s¸ekilde mesafenin korunarak hizmet verilmesi konularında azami o¨zenin go¨sterilmesi için u¨yelerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususlarında geregˆini rica ederim."

Kaynak: AA