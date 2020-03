ECZANELERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILDI

Koronavirüse karşı eczanelerde önlemler artırıldı. Pek çok eczacı, bankoların önüne sınır çekerek, hastalar ile aralarındaki mesafeyi koruyor. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, 'Özellikle nu süreçte eczanelerimizin ziyaretçi sayıları oldukça yükseldi. Bu anlamda bizler 7 gün 24 saat hizmet veren bir meslek grubuyuz ve hem meslektaşlarımız hem çalışanlarımızı hem de hastalarımızı korumak adı altında bazı tedbirlerimiz, önlemlerimiz var. Bunların en başında sosyal mesafe dediğimiz, hastalarımızın çalışanlarımızla ve diğer hastalarla aralarında 1,5 metre mesafe korumaları gibi bir ilk tedbirimiz var. Bunun dışında mümkün olduğu kadar eczanelerimizin içinde yoğunluk olmamasını istiyoruz dedi.Bankoların önüne sınır çekerek hastalar ile aralarındaki mesafeyi koruyan eczacılar, bunun yanı sıra İstanbul Eczacı Odası'nın önerilerine uyarak, eczaneye gelen hastaların da arasındaki mesafeyi korumak adına yerlere şeritler çekiyor. Bu sayede sosyal mesafe kuralının sağlandığı eczanelerde bir de hastalar için bilgilendirme broşürleri bulunuyor.Broşürlerde yer alan uyarılar ise şöyle-Eczanede 2-3 kişiden fazla hasta varsa lütfen dışarıda bekleyiniz.-Öksürme, hapşırma, yüksek ateş gibi belirtileriniz varsa lütfen eczaneye maske takarak giriniz.-Eczanedeki personel ve diğer hastalar ile aranızda en az 1 metre mesafe bırakınız.-Eczanedeki banko, raf ve ürünlerle gerekmedikçe el temasında bulunmayınız.-Eczanede geçireceğiniz süreyi kısa tutmaya özen gösteriniz.ECZANELERDE TEDBİRLER ARTIRILDI Bu anlamda bizler 7 gün 24 saat hizmet veren bir meslek grubuyuz ve hem meslektaşlarımız hem çalışanlarımızı hem de hastalarımızı korumak adı altında bazı tedbirlerimiz, önlemlerimiz var. Bunların en başında sosyal mesafe dediğimiz, hastalarımızın çalışanlarımızla ve diğer hastalarla aralarında 1,5 metre mesafe korumaları gibi bir ilk tedbirimiz var. Bunun dışında mümkün olduğu kadar eczanelerimizin içinde yoğunluk olmamasını istiyoruz. 3-4'ten fazla hastanın içeriye girmemesini istiyoruz. Hatta en büyük sıkıntımız bir hasta ile içeriye giren 4-5 kişinin olmamasını istiyoruz. Bu gibi tedbirlerimiz var. Dediğim gibi bu tedbirlerimiz hem meslektaşlarımızı, hem çalışanlarımızı hem de hastalarımızı korumak adına. Eczanenin büyüklüğüne göre eğer içerisi kalabalıksa vatandaşların bir hastanın çıkmasını beklemesini rica ediyoruz ve bu konuda vatandaşlarımızdan yardım istiyoruz. Onların da bizim de sağlığımız adına. Onlara sağlıklı ilaç hizmeti verebilmemiz için bizim de sağlıklı olmamız gerekiyor. bu anlamda, vatandaş larımızdan da yardım talebimiz var.ECZANELERE ŞERİTLER ÇEKİLDİSosyal mesafe için eczanelerde bazı şeritler çekildiğini ifade eden Sarıalioğlu, 'Mümkünse hastalarımız şeritlerde sıralarını beklesin istiyoruz. Bu anlamda bize yardımcı oldukları takdirde bu süreci çok daha sağlıklı bir şekilde atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu bir zorunluluk değil. Sadece İstanbul Eczacı Odası'nın meslektaşlarımıza yaptığı önerilerden biri. Bazı meslektaşlarımız mekanların uygunluğuna göre bunu uygulayabiliyor. Ama çok küçük eczanesi olan meslektaşlarımız yapamayabiliyorlar şeklinde konuştu.VİRÜSTEN KORUNMA ÖNERİLERİEczacılara koronavirüse karşı korunmak adına önerileri olduğunu dile getiren Sarıalioğlu, 'Sık sık dezenfektan yapalım önerimiz var. Biliyorsunuz en kirli şey para ve mecburen para alışverişinde bulunuyoruz hastalarımızla. Her para alışverişinden sonra dezenfektan yapıyor, ellerimizi yıkıyoruz. Pos cihazlarımızı günde 3-4 kez dezenfekte ediyoruz. Bu gibi önlemlerimiz var eczanelerde. Maske ile çalışıyoruz, mümkün olduğu kadar kendimizi koruyoruz. Hastalarımızdan yardım istediğimizi anlatan afişlerimiz var. Eczanelerimize dağıtacağız bunları. Hastalarımızdan beklentilerimizi anlattığımız ve onların da uymalarını istediğimiz 4-5 kademeli afişimiz var. Bunlar da eczanelerimizin camlarında yer alacak dedi.DEZENFEKTAN YAPIMI İÇİN HAMMADDE SIKINTISI VARArtık eczacıların da dezenfektan yapabileceklerini ancak hammadde bulmak konusunda sorun yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Sarıalioğlu, 'Sağlık Bakanlığı bu anlamda güzel bir adım attı. Alkol kısıtlaması vardı eczanelerin, aylık iki litre hakları vardı. O kısıtlamayı kaldırdılar dezenfektan hazırlayabilmemiz için ama şu anda hammadde sıkıntısı var, alkol bulmak veya diğer maddeleri bulmak konusunda. Bununla ilgili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile görüşme halindeyiz. Önümüzdeki hafta bu sıkıntıların aşılacağını biliyoruz ifadelerini kullandı.MASKE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İÇİN DÜZENLEME OLACAKSon dönemde sıklıkla kullanılan maskelere de değinen Sarıalioğlu, 'Çok basit, bundan bir ay önce 75 kuruşa eczanemize alıp, 1 liraya sattığımız maskeleri bugün temin etmeye kalktığımızda 4-5 lira gibi fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bunu ben fırsatçılık, ahlaksızlık olarak görüyorum. Maalesef bu kaos ortamında yapılmaması gereken, yanlış bir uygulama. Fakat bu konuda da Sağlık Bakanlığı'nın adım attığını biliyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki hafta bir düzenleme yapılacak şeklinde konuştu.ECZANE İÇİNDE MİNİMUM SAYIDA HASTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZKağıthane'de bir eczanesi olan Eczacı Zühtü Ulukapı, 'Koronavirüsün bulaşması ile ilgili en büyük tehlikenin temas olduğunu biliyoruz. Gerek Dünya Sağlık Örgütü gerekse Sağlık Bakanlığımızdan. Dolayısıyla eczane içinde minimum hastayı tutup, en hızlı şekilde hizmet verip, birbirleriyle temasını engellemeye çalışıyoruz. En değerli kural burada 1 metre mesafesini, sosyal mesafeyi ayarlamak olmalı. Gerek bankolarımızda, gerek eczane içindeki bekleme alanlarını hastalarımız için belirledik. Bilgilendirme broşürleri ile hastalarımızın buna uymasını bekliyoruz. Uyuyorlar da sağ olsunlar dedi.BU UYGULAMALARI HER YERDE YAPMALIYIZEczaneden alışveriş yapan Osman Yıldız, 'Önlemler alınması bence çok güzel, sağlığımız açısından güzel bir önlem. Maske aldım zaten, genelde kolonya taşıyorum, para verdikten sonra dezenfekte ediyorum ellerimi ayrıca yıkıyorumö ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş Cumhur Ediz ise, 'Bence faydalı bir uygulama en azından 1,5-2 metre mesafeyi koruyorsunuz. Tüm eczaneler standart hale gelirse hem alışveriş edenler için mantıklı. Bunu her yerde yapmalıyız. Bunu sağlamazsa maalesef İtalya, İspanya örneğinde olduğu gibi yükselecek. Herkes elinden geleni yapmalı şeklinde konuştu.

