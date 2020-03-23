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ECZANELERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM

İSTANBUL'da bazı eczaneler, koronavirüse karşı çeşitli önlemler alıyor.

23.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:12
İSTANBUL'da bazı eczaneler, koronavirüse karşı çeşitli önlemler alıyor. 1 metre kuralı uygulayan eczaneler koronavirüsün bulaşma riskine karşı şeffaf branda ile çalışanlarla müşterileri ayırdı.
Başakşehir 'de iki eczane içeriye giren müşteri ile çalışanların temasını kesmek ve virüsün bulaşmasını önlemek amaçlı seffaf brandalar koydu. Tavandan yere kadar uzanan şeffaf brandalara küçük bölmeler açan eczacılar müşterileriyle buradan diyalog kurmaya ve ilaçlarını buradan vermeye başladı. Zemine 1'er metrelik turuncu işaretler koyan eczacılar, müşterilerin sırada bekledikleri mesafeyi de korumalarını sağlamaya çalıştı.
2 KİŞİDEN FAZLA ALAMIYORUZ UYARISI
Bir başka eczanenin yine benzer şekilde şeffaf brandalı önlem aldığı alınan önlemlere ek olarakta giriş kapısına 2 kişiden fazla alamıyoruz yazısı yazarak içeri girecek müşteri sayısına da sınırlama getirdiği görüldü. Eczaneye gelen müşterilerden Arif Kolsuz, Böyle bir sistem çok güzel. iyi düşünmüşler. içeride de ikaz ediyorlar 1'er metre ara ile durun, diye. Güzel bir önlem almışlar çok beğendik. Benzer uygulamalar görmedim ama görmek isterim tabii ki. Sağlık açısından çok önemli. İnceleyerek detaylı şekilde yönlendiriyorlar. Boşluklardan konuşuyoruz herhangi bir temas olmuyor diye konuştu. ECZANELERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ECZANELERDE KORONAVİRÜSE KARŞI ŞEFFAF BRANDALI ÖNLEM
Etiketler : Başakşehir, Güncel

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