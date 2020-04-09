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Eczanelerde maskeler ücretsiz dağıtılıyor

Eczanelerde maskeler ücretsiz dağıtılıyor Adıyaman'daki faaliyet gösteren eczanelerde bulunan maskeler toplanarak Eczacılar Odası tarafından kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

09.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:56
Eczanelerde maskeler ücretsiz dağıtılıyor
ADIYAMAN - Adıyaman 'daki faaliyet gösteren eczanelerde bulunan maskeler toplanarak Eczacılar Odası tarafından kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Adıyaman Eczacılar Odası Başkanlığı tarafından kent merkezinde bulunan Demokrasi Parkı içerisinde kurulan alanda vatandaşlara maske dağıtıldı. 2 Gün boyunca yaklaşık 60 bin adet dağıtılak olan maske dağıtımına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal mesafenin korunduğu ve polis ekiplerinin de bulunduğu dağıtım yerinde polis ekipleri, kaldırımda yürüyen ve maskesi bulunmayan vatandaşlardan da dağıtılan maskeleri almalarını istedi. Örnek teşkil edecek olan görüntülerin oluştuğu dağıtımla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Eczacılar Odası Başkanı Hüseyin Kemal Taş, "Cumhurbaşkanımız ve bakanımız maskelerin eczanelerde satışına izin vermediler. Bizlerde elimizdeki maskeleri eczanelerden toplayarak vatandaşlarımıza şuan da ücretsiz dağıtıyoruz. Şuanda elimizde 50-60 bin adet var onları bugün ve yarın dağıtacağız. Vatandaşlarımızı maskesiz bırakmayacağız, dağıtacağız" diye konuştu.
Vatandaşlar ise yapılan dağıtımdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirttiler. Eczanelerde maskeler ücretsiz dağıtılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Polis, Genel
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