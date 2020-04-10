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Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı bugün itibariyle başladı.

10.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:11
Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
İSTANBUL - Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı bugün itibariyle başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini TC kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek.
Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maske dağıtımı da bugün öğlen saatlerinde uygulamaya geçti. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.
"Bu sistem ile istismar engellenmiş olacak"
Ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili bilgi veren Eczacı Mehmet Kartal, "Bugün eczanemize sabah saatlerinde 500 adet maske geldi. Vatandaşlar eczanemize ücretsiz maskelerini almak için gelmeye de başladı. Gelen vatandaşlardan T.C. kimlik numaralarını alıyoruz, telefon numaralarını alıyoruz. Vatandaşın telefonuna birkaç dakika içinde kod geliyor, gelen doğrulama kodunu sistemimize girdikten sonra 5 adet maskeyi vatandaşa teslim ediyoruz. Sistem öğlen saatleri itibariyle açıldı ve dağıtıma başladık. Bu sistem ile istismar da engellenmiş olacak. Mağduriyetler giderilmiş olacak" diye konuştu.
"Maskeleri eczacıların dağıtması daha güvenilir"
Sistemin yeni hayata geçirildiğini ve güvenilir olduğunu belirten diğer bir eczacı Miyase Velibeyoğlu "Maskelerin eczacılar tarafından dağıtılması daha güvenilir ve sağlıklı olacaktır. Sağlık Bakanlığı pandemi sürecini çok iyi yönetiyor. Bu sistem yeni hayata geçirildi, vatandaşlar bugünden itibaren ücretsiz maskelerini eczanelerden temin edebilecek" dedi.
Ücretsiz maskesini eczaneden alan Soner Çubuk isimli vatandaş ise şöyle konuştu: "Eczaneye gelip cep telefonu numaramı ve kimlik numaramı verdim, sisteme girdiler. Ardından cep telefonuma gelen kodu sisteme girdiğimizde ücretsiz 10 günlük 5 adet maskemi aldım. İşportalarda ne olduğu belli olmayan sağlıksız maskeler satılıyordu. Bu sistemin Sağlık Bakanlığımız tarafından hayata geçirilmesi güvenilir oldu. Pandemi ortamında böyle bir uygulama vatandaş için çok faydalı oldu". Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel
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