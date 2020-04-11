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Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor

Eczanelerde ücretsiz maskeler ikinci gününde dağıtılmaya devam ediyor.

11.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:59
Eczanelerde ücretsiz maskeler ikinci gününde dağıtılmaya devam ediyor. Eczacılar, sosyal mesafe kuralını hatırlatarak ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşlardan cep telefonlarına gelen mesajları beklemelerini talep ediyor.
İki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında olan eczaneler çalışmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 10 Nisan itibariyle eczanelerden ücretsiz maskeler vatandaşlara dağıtılmaya başlanmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı uygulamayla birlikte ücretsiz maskelerini temin etmek isteyen vatandaşlardan cep telefonlarına gelecek mesajları beklemeleri isteniyor.
İlk etapta belirli yaş aralıklarına göre gönderilecek mesajlar ile eczanelerde oluşabilecek yığılmaların da önüne geçilmesi hedefleniyor. 11-12 Nisan tarihlerinde büyükşehirlerde başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ise sessizlik hakim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gereken vatandaşlar cep telefonlarına gelen mesajların ardından maskelerini alabilecek.
"BİZ ECZACILAR OLARAK HER ZAMAN İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Ücretsiz maske uygulaması hakkında bilgi veren Eczacı Ayla Palabıyık, "Ücretsiz maske dağıtımı yığılma olmaması için belirli yaş aralıklarıyla ilerliyor. Uygulama ilk etapta 57-65 yaş arasında başladı. Hastaların telefonuna kod geliyor. Vatandaş, gelen kod ve TC kimlik numarasıyla 10 günlük 5 adet maskesini alıyor. Dün bize 500 adet maske geldi. Bugün ise 350 adet maske elimize ulaştı. Bugün bir kişi tek geldi maske almaya, sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle bugün sessizlik var. Ama dün 40 adet maske verdik. Eczanelerden maske alınması daha güvenli. Çok güzel bir uygulama, böyle olması gerekiyor. Biz eczacılar olarak her zaman işimizin başındayız" diye konuştu.
"ECZANELERDEN MASKE ALMAK DAHA GÜVENİLİR"
Eczacı Mustafa Salgun ise "Maskeler bize dün geldi. Uygulamanın güzel olduğunu düşünüyorum. Telefona gelen kodlarla maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar maskelerini almaya geliyorlar. Vatandaşlar maskeleri almak için, telefonlarına gelen kod ile maskelerini alabiliyor. Dün bize 6-7 vatandaş maskelerini almaya geldi. Uygulama yeni başladığı için farkında olmayan vatandaşlarımız mevcut. Aslında başından beri böyle olması gerekiyordu. Eczanelerden maske almak daha güvenilir. Bu uygulama gayet güzel. Herkes maskesine ücretsiz sahip olabiliyor. Bütün ülkelerde maske dağıtımının ücretsiz olması gerekiyor" şeklinde görüş verdi.
(Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy/İHA) Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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