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Eczanelerdeki maskeler ücretsiz dağıtılıyor

Adıyaman'daki faaliyet gösteren eczanelerde bulunan maskeler toplanarak Eczacılar Odası tarafından kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

09.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:11
Eczanelerdeki maskeler ücretsiz dağıtılıyor
Adıyaman 'daki faaliyet gösteren eczanelerde bulunan maskeler toplanarak Eczacılar Odası tarafından kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Adıyaman Eczacılar Odası Başkanlığı tarafından kent merkezinde bulunan Demokrasi Parkı içerisinde kurulan alanda vatandaşlara maske dağıtıldı. 2 gün boyunca yaklaşık 60 bin adet maske dağıtılması planlanırken dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal mesafenin korunduğu ve polis ekiplerinin de bulunduğu dağıtım yerinde polis ekipleri, kaldırımda yürüyen ve maskesi bulunmayan vatandaşlardan da maske almalarını istedi. Örnek teşkil edecek görüntülerin oluştuğu dağıtımla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Eczacılar Odası Başkanı Hüseyin Kemal Taş, "Cumhurbaşkanımız ve bakanımız maskelerin eczanelerde satışına izin vermediler. Bizler de elimizdeki maskeleri eczanelerden toplayarak vatandaşlarımıza şuan da ücretsiz dağıtıyoruz. Şuanda elimizde 50-60 bin adet var, onları bugün ve yarın dağıtacağız. Vatandaşlarımızı maskesiz bırakmayacağız, dağıtacağız" diye konuştu. Vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.
(Cihan Kizir - Ahmet Arslantaş/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Polis, Güncel
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