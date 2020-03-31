İzmir'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti

TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası, halkın yoğun olarak kullandığı eczanelerden virüsün bulaşma riskini azaltmak, eczacı ve eczane çalışanlarının motivasyonunu arttırmak amacıyla, İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne İzmir merkez ve ilçelerde eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapma talebinde bulundu.

Talebe olumlu yanıt alan TEB 3.Bölge İzmir Eczacı Odası, resmi internet sayfasından yaptığı duyuruyla, İzmir merkez ve ilçelerindeki eczanelerin 1 Nisan 2020 Çarşamba gününden itibaren 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi. Bu kapsamda Aliağa'da hizmet veren eczanelerde de yeni uygulama geçerli olacak.

Belirlenen saatler dışında ise sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Nöbetçi eczanelerin yoğunluğuna göre gerek duyulursa yönetim kurulunca ilave nöbetçi eczaneler görevlendirilecek.

Kaynak: Bültenler