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Eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu

ANTALYA'da, bir eczanede 5 bin 815 litre kaçak el dezenfaktanı ele geçirildi.

18.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:26
Eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu

ANTALYA'da, bir eczanede 5 bin 815 litre kaçak el dezenfaktanı ele geçirildi.

Antalya Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir eczane ve eczaneye ait depoda kaçak el dezenfektanı satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Eczane ile deposunda yapılan aramada, 5 litrelik bidonlar halinde 1047 adet, 1 litrelik bidonlar şeklinde 580 adet olmak üzere toplam 5 bin 815 litre dezenfektan ele geçirildi. Dezenfektanların, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 'Halk sağlığı alanında kullanılan izinli dezenfektanlar' listesinde olmadığı tespit edildi. Ele geçirilen malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Depodaki yasal ilaç ve medikal malzemelerin eczane dışında bulunmasından dolayı da İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Başkanlığı tarafından idari işlem yapıldı.Eczacı R.K. hakkında 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçundan adli soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya, Kepez, Güncel

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