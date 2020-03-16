Eda Ece'nin isyanı
Yasak Elma dizisi oyuncusu Eda Ece setlerin devam etmesine tepki gösterdi
16.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:00
Oyuncu Eda Ece, koronavirüse dair paylaşım yaptı. Paylaşımda setlerin devam etmesine tepki gösterdi. Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, sosyal medya hesabından koronavirüse dair bir paylaşım yaptı. Dünyada giderek yayılan koranavirüsün, Türkiye'ye de sıçramasının ardından birçok önlem alındı. Okulların tatil edilmesinden sonra etkinlik ve turneler de ertelendi. Ancak, bazı iş kolları gibi dizi sektöründeki oyuncular da çalışmaya devam ediyor. O oyunculardan biri olan Yasak Elma dizisi oyuncusu Eda Ece de sete devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Eda Ece yaptığı paylaşımla isyan etti. Ece Twitter paylaşımında "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." yazdı.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : yasak elma dizisi, Eda Ece, Magazin
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