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Eda Erdem Dündar'dan "evde kaldığını" gösteren 10 kişiye hediye

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 10 kişiye, Türk klasikleri kitap seti hediye edecek.

26.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:18
Eda Erdem Dündar'dan
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 10 kişiye, Türk klasikleri kitap seti hediye edecek.
Eda Erdem Dündar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medyadan çağrısına cevap vererek Twitter'den "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoglu'na nazik daveti için teşekkür ederim. 'Evde Kal Türkiye' çağrısına uyarak evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye ben de Türk Klasikleri kitap seti hediye edeceğim. Sen de kendin ve sevdiklerin için evde kal. Hayat eve sığar." mesajını paylaştı.
Milli voleybolcu, kısa sürede kendisine gönderilen mesajlar sonucu kitap hediye sayısını 10'a çıkardığını açıklayarak kazananları attığı mesajla duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Eda Erdem, Spor

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Haberler ›› Spor ››Eda Erdem Dündar'dan 'evde kaldığını' gösteren 10 kişiye hediye - Spor
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