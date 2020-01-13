Milli voleybolcumuz Meryem Boz, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri'nde sergilediği muhteşem performansıyla sporseverlerin ilgi odağı oldu. Eda Erdem Dündar kimdir? Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar kimdir? Eda Erdem Dündar kaç yaşında, nereli? Eda Erdem Dündar boyu kaç, kilosu kaç? İşte Eda Erdem Dündar hakkında merak edilenler…
EDA ERDEM DÜNDAR KİMDİR?
Eda Erdem Dündar Doğum tarihi: 22 Haziran 1987
Eda Erdem Dündar Kaç Yaşında: 32 yıl yaşında
Eda Erdem Dündar Boy: 1,88 m
Eda Erdem Dündar Eş: Erdem Dündar
Eda Erdem Dündar Blok Yüksekliği: 302 santimetre (119 in)
Eda Erdem Dündar Smaç Yüksekliği: 308 santimetre (121 in)
Eda Erdem Dündar Doğumu: 22 Haziran 1987 (32 yaşında); İstanbul
Eda Erdem Dündar Türk millî kadın voleybolcu. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır.
Eda Erdem Dündar voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı.
2004 yılında A takıma yükseldi.
Eda Erdem Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir.
Eda Erdem 300'den fazla maçta A Milli Takım formasını giymiştir.
Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.