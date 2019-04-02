Eda Göksu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ERZURUM KARAYAZI belediye başkan adayı olan Eda Göksu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM KARAYAZI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Eda Göksu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ERZURUM KARAYAZI adayı Eda Göksu kimdir? Bağımsız ERZURUM KARAYAZI adayı Eda Göksu yüzde kaç oy aldı?

Eda Göksu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ERZURUM KARAYAZI belediye başkan adayı olarak gösterilen Eda Göksu KARAYAZI ilçesinde % 0,71 oranında oy almıştır. KARAYAZI ilçesinde % 0,71 oranında oy olan Eda Göksu adlı Bağımsız adayı toplamda 89 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM KARAYAZI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.