Eda Taşpınar, Dondurucu Soğukta Mayo Giydi!

İkoncan Eda Taşpınar, dondurucu soğukta giydiği siyah mayosuyla göz kamaştırdı.

"O SOĞUKTA İNSAN DONAR"

Sosyal medya üzerinden mayolu fotoğrafını paylaşan Eda Taşpınar, kendine hayran bıraktı. Taşpınar'ın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Taşpınar'ın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "O soğukta insan donar siz mayo ile geziyorsunuz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Umarım üzerinizdeki kürk gerçek değildir." yorumunu yaptı.

"FİZİĞİNİZ ÇOK GÜZEL"

Instagram hesabından kırmızı elbisesiyle spor hareketi yapan Eda Taşpınar, takipçilerini kendine hayran bırakmıştı. Taşpınar'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Ben eşofmanla yapamıyorum o hareketi kadın elbiseyle yapmış." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Eda hanımspor yapmanın meyvelerini topluyorsunuz fiziğiniz çok güzel." yorumunu yapmıştı.