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Eda Taşpınar, ilk yaptığı mesleği anlattı: Kusan mankenlerin saçlarını tutuyordum

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, son verdiği röportajda ilk çalışma hayatında sahne aralarında kusan mankenlerin saçını tuttuğunu anlattı.

20.08.2019 07:48 Eda Taşpınar, ilk yaptığı mesleği anlattı: Kusan mankenlerin saçlarını tutuyordum

1998'de London College of Fashion'ı bitiren cesur model Eda Taşpınar, son verdiği röportajda başta Armani, Stella McCartney ve Maxmara olmak üzere birçok ünlü markanın defilelerinde stajyer olarak çalıştığını söyledi.

"KUSAN MANKENLERİN SAÇLARINI TUTUYORDUM"

Sosyal medya hesabındna yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme veren Eda Taşpınar, verdiği röportajda ilk yaptığı mesleği şöyle anlattı: "Blumik mankenler vardı. Defile aralarında kusuyorlardı. Kusarken saçlarını, başlarını tutup bir yere çarpmalarını engelliyor, üstlerini temizliyordum. Görevim buydu. Bir de kahve ve koli taşıyordum."

CESUR PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Kendi güneş bakım ürünlerini çıkaran Eda Taşpınar, aynı zamanda Instagram hesabından sık sık bikini ve mayolu fotoğraflarını paylaşıyor. İşte Eda Taşpınar'ın cesur paylaşımlarından bazıları...


Eda Taşpınar, Magazin

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