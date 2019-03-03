Eda Taşpınar Mum Duruşuyla Takipçilerinin Aklını Başından Aldı

İkoncan Eda Taşpınar, kırmızı elbiseli cesur pozuyla vücudunun sınırlarını zorladı.

"FİZİĞİNİZ ÇOK GÜZEL"

Instagram hesabından kırmızı elbisesiyle spor hareketi yapan Eda Taşpınar, takipçilerini kendine hayran bıraktı. Taşpınar'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Ben eşofmanla yapamıyorum o hareketi kadın elbiseyle yapmış." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Eda hanımspor yapmanın meyvelerini topluyorsunuz fiziğiniz çok güzel." yorumunu yaptı.

"AŞKA DEVAM" MESAJI

Eda Taşpınar, banyoda verdiği cüretkar poza, "Genç kalplere; çarpmaya, kırmaya ve aşık olmaya devam edin" notunu düşmüştü.