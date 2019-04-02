Eda Tokgöz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARS DİGOR belediye başkan adayı olan Eda Tokgöz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARS DİGOR ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Eda Tokgöz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARS DİGOR adayı Eda Tokgöz kimdir? BTP KARS DİGOR adayı Eda Tokgöz yüzde kaç oy aldı?

Eda Tokgöz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARS DİGOR belediye başkan adayı olarak gösterilen Eda Tokgöz DİGOR ilçesinde % 0,43 oranında oy almıştır. DİGOR ilçesinde % 0,43 oranında oy olan Eda Tokgöz adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

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