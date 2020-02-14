Politika
EDAM Başkanı Ülgen: Türkiye
ile Suriye
arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldi
EDAM Başkanı Sinan Ülgen, Şirin Payzın'a yorumladı
şirin payzın 13 Şubat 2020 09: 59
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İdlib üzerinden Türkiye- Rusya
gerilimi daha da artacak mı?
Ekonomik ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi Başkanı Sinan Ülgen, Şirin Payzın'a anlattı.
Türkiye'nin silahlı çatışmaya girmeden caydırıcılığı sağlamaya çalıştığını ve bunun iyi bir strateji olduğunu dile getiren Ülgen Türkiye'nin caydırıcılığının test edilmesi halinde savaş noktasına gelineceğini savundu. Ülgen, "Şubat sonuna kadar bu ihtimalin gerçekleşme ihtimali artıyor" dedi.