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EDAM Başkanı Ülgen: Türkiye ile Suriye arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldi

PolitikaEDAM Başkanı Ülgen: Türkiye ile Suriye arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldiEDAM Başkanı Sinan Ülgen, Şirin Payzın'a yorumladışirin payzın 13 Şubat 2020 09: 59-A+İdlib üzerinden Türkiye-Rusya gerilimi daha da artacak mı?

14.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:47
Politika
EDAM Başkanı Ülgen: ile arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldi
EDAM Başkanı Sinan Ülgen, Şirin Payzın'a yorumladı
şirin payzın 13 Şubat 2020 09: 59
-A+
İdlib üzerinden Türkiye- gerilimi daha da artacak mı?
Ekonomik ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi Başkanı Sinan Ülgen, Şirin Payzın'a anlattı.
Türkiye'nin silahlı çatışmaya girmeden caydırıcılığı sağlamaya çalıştığını ve bunun iyi bir strateji olduğunu dile getiren Ülgen Türkiye'nin caydırıcılığının test edilmesi halinde savaş noktasına gelineceğini savundu. Ülgen, "Şubat sonuna kadar bu ihtimalin gerçekleşme ihtimali artıyor" dedi.
EDAM Başkanı Ülgen: Türkiye ile Suriye arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldi

Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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