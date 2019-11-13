Haberler » Güncel » EDAŞONLİNE sistemi teknisyenlere tanıtıldı - Haber

EDAŞONLİNE sistemi teknisyenlere tanıtıldı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Müşteri Memnuniyeti çalışmaları kapsamında hizmet bölgesinde bulunan elektrik teknisyenleri odası ile buluşarak, EDAŞONLİNE sistemi ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

13.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:39EDAŞONLİNE sistemi teknisyenlere tanıtıldı
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Müşteri Memnuniyeti çalışmaları kapsamında hizmet bölgesinde bulunan elektrik teknisyenleri odası ile buluşarak, EDAŞONLİNE sistemi ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

YEDAŞ yetkililerinin sunumu ile başlayan toplantıda, proje onay, bağlantı ve yeni tesis kabul süreçlerinin online olarak yürütüldüğü EDAŞONLİNE sistemi ilgili geliştirmeler başta olmak üzere; ilgili mevzuatların uygulamaları, bağlantı başvurusu süreleri, fen adamlarının yetkileri, bağlantı projeleri onayları ve bölgedeki elektrikçilerin uygulamaları konularında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, hizmet performanslarını artırmak için mevzuatı göz önünde bulundurarak bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen sistem kurulduğunu belirterek, yapılan toplantıda görüşülen konular ile bu sistemin daha da geliştirilerek tüm tüketicilere kaliteli ve hızlı hizmetin sunulması için çalışmalara sıkı bir şekilde devam edileceğinin altını çizdi.

Şirketin sorumluluk alanında yürütülen süreçlerden; proje onayları, bağlantı başvuruları ve yeni tesis kabul işlemleri ve yaşanan sorunların konuşulduğu toplantıda karşılıklı görüş ve öneriler paylaşıldı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılan toplantıya Türkiye Elektrik Elektronik ve Teknisyenleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, , Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Oda Başkanları ve beraberinde bölgede hizmet veren elektrikçiler katıldı. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:52 Gelibolu'da yazlıkta mahsur kalan 20 kilogramlık kedi kurtarıldı
11:52 Türk ekip 'Robot Şampiyonası'ndan ödülle döndü
11:52 Antalya'da eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında
11:52 İzmir'de tırın çarptığı kişi yaralandı
11:52 Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 21'e yükseldi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
11:02 Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
11:01 Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı
10:46 Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
10:36 Bayrampaşa'da metro istasyonunda taciz iddiası ortalığı karıştırdı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 11:52:46