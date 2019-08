Eddy Merckx: "Evenepoel benden bile daha iyi olabilir"

Bu yazı, 5 Ağustos 2019 tarihinde Gregor Brown imzasıyla tarafından VeloNews.com adlı internet sitesinde yayınlanan "Merckx suggests Evenepoel could ‘even be better than me" isimli makalenin çevirisidir.



25 Ocak 2000 doğumlu Remco Evenepoel, geçtiğimiz cumartesi San Sebastian Klasiği’ni yarışın bitimine 8,7 km kala yaptığı solo atakla kazandı. Bunu da Belçikalı efsane Merckx’in en şanlı dönemlerinde bile yapamadığı bir rekorla yaptı. Gelmiş geçmiş en iyi bisikletçi sayılan Merckx ilk “klasiğini” 20 yaşında kazanmıştı.



VTM’e konuşan Merckx, Evenepoel’in yaptığının 19 yaşındaki biri için olağanüstü olduğunu söyledi: “Yaptığı şeyler onun erken olgunlaştığını ve büyük işler için hazır olduğunu gösteriyor. İzimden gidebilir mi? Belki daha iyi bile olabilir. Remco bunları gerçekleştirecek tüm niteliklere sahip.”



Evenepoel bu övgü dolu sözlere alçakgönüllülükle cevap verdi: “Eddy Merckx benim ondan daha iyi olabileceğimi mi söyledi? Bunlar güzel sözler ancak onun başarılarına ulaşabilmek çok zor.”



Flaman bisikletçi gökkuşağı desenli mayoyu giymiyor ama 2018’de genç kategorisinde kazandığı şampiyonluklarla bu mayoyu kazanmıştı. Geçen sene sezonu 23 galibiyetle kapatıp genç yarış kategorisini domine eden Evenepoel, başarısından sonra Belçika’nın en iyi profesyonel takımı Deceuninck - Quick Step’le sözleşme imzalayarak WorldTour seviyesine adım atmıştı.



“Egan Bernal gibi genç bisikletçiler iyi bir performans gösterip Tour de France’ı kazanınca siz de hayal kurmaya başlıyorsunuz. Bu, iki katı hızlı olup zirveye çıkmak için büyük bir teşvik. Ama planım 2023’e kadar Tour’a katılmamak. Ondan önce Giro ve Vuelta’ya katılacağım. Tour’a hazırlanmak için üçyılım olacak ve giderek kendimi geliştireceğim. Ancak o zaman ne kadar güçlü olabileceğimi öğreneceğim.”



Evenepoel bu hafta sonu Avrupa Şampiyonası’nda, ardından Almanya Bisiklet Turu’nda, ardından belki Kanada’da tek günlük bir yarışta ve onun sonrasında da Yorkshire’da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası’nda yarışacak.



Hayalim mi? Liege-Bastogne-Liege, Lombardia, Giro, Tour, Vuelta, dünya şampiyonluğu ve Olimpiyatlar’ı kazanmak. Yarışmayı bunların hepsini kazandığımda bırakacağım!”





Çeviri: Bora ULUSOY

Kaynak: EuroSport.com