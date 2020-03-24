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Edebi Eserler, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun Hedefinde!

Buket Uzuner'in, ilk basımı 34 yıl önce yapılan ve bugüne kadar farklı yayınevlerinden toplam 19 kez baskısı yapılmış olan "Ayın En Çıplak Günü" adlı kitabın Muzır Neşriyat ilan edilmesinin kabulünün mümkün olmadığını belirterek bir bildiri yayımladı.

24.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:30
Edebi Eserler, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun Hedefinde!

Henüz Elisabeth Brami ve Estelle Billon-Spagnol'un "Kız Çocuk Hakları Bildirgesi" kitabının önce muzır ilan edilmesi, ardından yasaklanması ve çevirmeni hakkında dava açılması üzerine yayıncılığımızın sansür ve otosansürün kıskacına sokulduğu konusunda uyarıda bulunduğumuz bir basın açıklaması yapmıştık ki, 20 Mart 2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete'de başka bir eser hakkında soruşturma başlatıldığı ve "muzır neşriyat" olduğuna karar verildiği ilan edildi.

Edebiyatımızın usta yazarlarından, birçok değerli eser vermiş Buket Uzuner'in, ilk basımı 34 yıl önce yapılan ve bugüne kadar farklı yayınevlerinden toplam 19 kez baskısı yapılmış olan "Ayın En Çıplak Günü" başlıklı edebi eserinin "18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte" olduğuna, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın atadığı beş birim amirinden oluşan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından karar verildi. İlgili kararın, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında "kitabın incelenmesi" talebiyle gönderilen yazı sonrasında alındığı duyuruda belirtildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Buket Uzuner, Estelle, Güncel

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