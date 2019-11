Edebi sözler! Sabahttin Ali sözleri, Özdemir Asaf sözleri, Tuncel Kurtiz sözleri, Sagopa Kajmer sözleri ve Ramiz Dayı sözleri

Türk edebiyatının önemli isimleri ve özlü sözleri tanınan isimlerin ifadelerini sizde kullanabilir, onlar kadar yetkin konuşmalar yapabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz Ramiz Dayı sözleri , Tuncel Kurtiz sözleri, Sabahattin Ali sözleri, Sagopa Kajmer sözleri ve Özdemir Asaf aşk sözleri …

SABAHTTİN ALİ SÖZLERİ

Ne kadar çok insanı seversek, asıI sevdiğimiz bir tek kişiyi de o kadar çok ve kuvvetIi severiz. Aşk dağıIdıkça azaIan bir şey değiIdir.

Düşün ki şuan da çehresini hatırIayamıyorum biIe fakat hafızamdan daha derin bir yere onun bir taşa hakkediImiş kadar keskin bir tasvirinin, akıIIarın aImayacağı kadar eski zamanIardan beri mevcut oIduğuna eminim. Şu kaIabaIığın içine gözIerim kapaIı oIarak karışsam bir kuvvet beni muhakkak hiç şaşırtmadan doğru ona götürecektir.

Bir ümidim yok. Bu sondu. Artık hiç bir şeyin değişmesine imkan yok, lüzum da yok.

Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini bile beklemeden sadece sevmek.

Bir arkadaş istiyorum. Benimle konuşmadan beni tamamen anlayacak, benimle karşı karşıya saatlerce hiç konuşmadan oturabilecek bir arkadaş.

"Ben böyleyim işte!" dedi. "Ben garip bir kadınım. Benimle ahbaplık etmek isterseniz birçok şeylere tahammüle mecbur kalacaksınız.

Yarın öldüğümüz zaman birisi bize sorsa: 'Dünyada neler gördünüz? ' dese herhalde verecek cevap bulamayız. Koşmaktan görmeye vaktimiz olmuyor ki…

Benim beklediğim aşk başka! O bütün mantıkların dışında, tarifi imkansız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek ve hoşlanmak başka; istemek bütün ruhuyla, bütün vücuduyla, her şeyiyle istemek başka… Aşk bence bu istemektir. Mukavemet edilmez bir istemek!.

Varlığı büyük boşlukları dolduracak mahiyette değildi; fakat yokluğu müthişti…

İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı.

Bu yaşıma kadar mevcudiyetinden bile haberim olmayan insanı vücudu birdenbire benim için nasıl bir ihtiyaç olabilirdi? Fakat hep böyle değil midir ? Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz?

Halbuki en çok okuduğum bir kitabın, en çok okuduğum bir satırı bile bana bazen başka şeyler söyleyebilir…

Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı, gene aynı şekilde, fakat her şeyden habersiz, yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin.

Bir kitabı okurken geçen iki saatin, ömrümün birçok senelerinden daha dolu, daha ehemmiyetli olduğunu fark edince insan hayatının ürkütücü hiçliğini düşünür ve yeis içinde kalırdım.

Hapishane ancak serseriIer, köyIüIer ve aşağı tabakadan insanIar içindi; bir HiImi Bey'in oğIu, adam öIdürse biIe, onIarIa bir tutuIamazdı.

Sabahttin Ali

Erkek sert, haşin, âciz hisIere yabancı, sadece kuvvete tapan mahIûktur.

Sanat bir ifadedir; her devir, her medeniyet başka türIü duyar ve pek tabii oIarak başka türIü ifade eder.

DevIet parasına ne bahanesiyIe oIursa oIsun eI uzatanIara insaf etmemeIi.

KuvvetIi oImak her şeyin fevkindedir. Kuvvet her hareketi mazur gösterebiIir. AcizIere acımak ise sersemIiktir.

Demek hayat böyIe iki adım iIerisi biIe görüImeyen sisIi ve yaIpaIı bir denizdi.

Hayatın bir değişmeIer siIsiIesi ve her değişmenin bir tekâmüI oIduğunu anIamayanIar yobaz kafaIı insanIardır.

Zaten küçükIüğümden beri saadeti israf etmekten korkar, bir kısmını iIerisi için sakIamak isterdim…

Hayatta hiçbir şey bizim arzumuza tabi değiIdir. Gerçi bu bir feIaket, Iakin yaradıIış bize bu feIaketi hafifIetecek bir vasıta da vermiş: Etrafı çeşmi ibretIe temaşa kabiIiyeti…

Sonra güIdü. Bütün yüzüne yayıIan, açık, temiz, yaIansız bir güIüşIe güIdü. Eski bir dosta güIer gibi güIdü…

Hayat dediğin başka nedir zaten? Ben şuna inanıyorum ki, üç buçuk günIük ömrümüzü kendimize zehir etmemek için ne mazideki hayatımıza ve kaçırdığımız fırsatIara ne de istikbaIin oImayacak hüIyaIarına kuIak asmayarak bugünümüze hapsoIup yaşamaIıyız.

Seni seviyorum. Deli gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum.

İnsanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek kahraman bulmak, muhakkak ki, dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır.

Yalnız bir şeye kızıyorum kardeşim: Bari bu hiçliği düşünemeyecek kadar aptal olsaydım. Kendimi bir şey zannedebilseydim. İnansaydım.

Ve çok geçten daha kötüsü yoktur hayatta…

İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.

Acılar kalbimi nasırlaştırdı ve kalbim, her zaman üzerine basılan bir nasır gibi sızlıyor. Yalnız ben artık bağırmıyorum, bağıramıyorum.

Etrafımız o kadar çirkefle dolu ki, temiz kalmak için bir tek çare kendi dünyamıza çekilmek ve muhitle, hiç olmazsa manen, alakamızı kesmektir.

Bu halimizle hepimiz acınmaya layıkız; ama kendi kendimize acımalıyız. Başkasına merhamet etmek, ondan daha kuvvetli olduğunu zannetmektir ki, ne kendimizi bu kadar büyük, ne de başkasını bu kadar zavallı görmeye hakkımız yoktur.

ÖZDEMİR ASAF SÖZLERİ

Beni öyle bir yalana inandır ki, ömrümce sürsün doğruluğu.

Aşk ; iki kişinin sokak kavgasına benzer, çünkü ayıran hep bir yabancıdır.

Hayattayken insanca yaşamayı unutmayın! Bir bakmışsın saat üç, bir bakmışsın saat hiç.

İnsan parasını kaybedince fakir, özgürlüğünü kaybedince esir, aşkını kaybedince şair olurmuş.

Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz.

İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri , yoksa insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri?

Düşümde aşk ile karşılaştım. İnsanı arıyordu. Uyandım, insan ile karşılaştım. Aşkı arıyordu.

Ne bileyim; kan davası yerine aşk davası olsa da, herkes birbirini öldüresiye sevse.

Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler.

Öğüt; zamanında taze yenmemiş bir ekmeği, başkasına bayat yedirme denemesidir.

Kendi bahçesinde dal olamayanın biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor.

Gerçek değer; gelmesi boşluk dolduran değil, gitmesi boşluk yaratan…

Kar eriyince, beyaz kalır mı gece? Umut tükenince, yine çarpar mı bir kalp?

Sustuğunu bilen olgundur, bildiğini susan değil.

Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek.

Özdemir Asaf

Makyajı akıyor… Farkında mısın herkes gibi oluyorsun.

Mutlu edemeyeceksen meşgul de etmeyeceksin.

Gelmesen önemli değil, Gelsen önemli olurdu.

Her korkan kaçmaz, Ama her kaçan, korkaktır.

Çokça yağmur yağsa, Temizlenir mi şu kirli dünya?

İnsanlar, insanların içinde, insana hasret yaşarlar.

Yine de beddua edemem sana; Allah ne mutluluğun varsa versin.

TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ

Herkes öldürür sevdiğini.

Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için, ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.

Tüm masumiyetiyle hayatımızda yer alan bu çocukların bu denli katledilmesine ve buna göz yuman duyarsızlara şaşırıyorum!

Seni ölüme götürse de, Doğrudan asla şaşmayacaksın.

Uykun gelmiyor diye gözlerini suçlama, Belkide o beklediğin uyku değildir.

Bir avuç kömür için, bir ömür verenlere. Dualarımız sizinle.

Dön bak arkana yeğen. Gitmez" dediğin kaç kişi yanında?

Ve son sözü hep alın yazısı söyler.

Yalnızlığına iyi bak ve çok iyi sahip çık,kaç kişinin emeği var onda.

Unutma insan paranın sahtesini yapar,parada insanın.

Tuncel Kurtiz

Artık kaybedecek hiçbir şeyinin kalmaması, özgürlük olsa gerek.

Sen ağaç baltaya ne demiş bili rmisin kardeş? Ben senin beni kestiğine değil, sapının benden olduğuna üzülüyorum!

Acı çekmiş hiç kimse,artık eskisi gibi değildir.

Hayatın kuralı bu yeğen. Ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı.

Elinden bir şey gelmeyince kabullenmek kolaydır.

Asıl çaresizlik kendine elimden geleni yaptım mı diye sormaktır.

Bazen karşımızdakine "kendi adıma çok üzüldüm" diyemediğimiz için,"senin adına çok sevindim" deriz.

Herkesin bir geçmişi vardır, bir de geçmemişi.

Silemiyorsan karalayacaksın.

Sömürü ve işgal var ise Ya İSTAKLAL ya ÖLÜM diyen de vardır.

Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin?

Bu alemde en mühimi adaletin terazisini doğru tutmaktır.

Gömdüm hepsini, geliyorum. Bütün ölülerimi gömdüm, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.

Kaygılanma çocuk, herkes ölür! Kimi toprağa, kimi yüreğe gömülür.

Kim kazanmışki ben kazanacaktım seni bu şehri.

Ne umutlar fısıldarsa fısıldasın sana hayat,çeker gider sadık kalmaz sonunda.

Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime! Kimi bir bakışıyla yapar bunu, Kimi dalkavukça sözlerle, Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle, Kimi gençken öldürür sevdiğini, Kimi yaşlı iken. Şehvetli ellerle boğar kimi,Kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, Kimi fazla sever, Kimi satar kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, Kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini. Ama herkes öldürdü diye ölmez.

Ne gelecekse başına. Daha önceden gelmiştir mutlaka. Kaçınılmazı engellemek, Sırf karşı çıkmak değildir mutlu sona. Kaçınılmazdan kaçmak için, zamanı durdurmak yetmez. En başa dönmek gerekir. Başa dönmekse kapağı açmak değil doğru sayfayı çevirmektir.

Bir yankı… Durmadan yalnızsınız.

Portakalı soymadan içinin iyi olup olmadığını anlayamazsın.

Bir babanın çaresizliği, çaresizliklerin en korkuncudur.

Sevmek; son kertede kaçınılmaz sona karşı çıkmaktır. Ama o sonu bile bile sevmek, gözünü son kez kapar gibi sevmek: O sevgide hapis kalmaktır.

Bir hata, gözden kaçan bir söz; her şeyi kaybetmektir.

Sadakat sır saklamak mıdır? Sessiz kalmak mıdır? Kıyametin kopacağını bile bile.

'BENT' isimli oyunun yönetmenliğini üstlenen meltem cumbul hakkında;"Sen bu işi götürürsün. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bu yolda devam et."

'Düşmanı affetmek kolay,zor olan dostu affetmektir.

En büyük arkadaştan en büyük düşman olur.

Aynada kendine tahammül edemeyen adam yalnızdır.

Seni önceden saçma sapan sevmişler Selma benimkisi ağır geldi tabi…

Sözler verilir sözler unutulur ama gün gelir ihanet eden sadakat ister.

Ara sıra kenara çekilip seyretmek lazım yeğen… Bakmak lazım kimde ne kadarız ve kim bizde ne kadar…

Bir insan ne kadar merhametliyse o kadar kazık yer.

Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir; ne yapsak! Üzülme!

Bir şey olmuyorsa; ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.

Daha önce acı çekmiş biriyle birlikte olun. Çünkü onlar mutluluğun değerini daha iyi bilirler.

Aynı sofradan yemek yemişti dostlar… Masada karnı doyan kalktı ve düşman oldu dostuna.

Hiçbir zaman öpüşecek birini aramadık, bizim içi ölsün de demedik. Hani biraz sevse üstünü biz tamamlardık.

RAMİZ DAYI SÖZLERİ

Delikanlı adamın silahı yüreğidir,oda tutukluk yapmaz..

Kiminle güldüğünü belki unutabilirsin,ama kiminle ağladığını asla !

Bazen hayat seni öyle zorlarki yolun başında kimdin unutursun.

Kendinizi unutmayın paşa hazretleri bazı insanlar vardır ki kendi kendilerine zarar verirler.

Oğlum hak için,dinimiz için,devletimiz için çalışıp uğraşmak varken geceleri safahat alemlerinde günah işlemekle meşgulsun bunu nasıl yapıyorsun ben anlamıyorum.

Bazen sevdiğin insanları korumanın tek yolu onlardan uzak durmaktır..

Hayatın kuralı bu yeğen. Ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı.

Paranla şeref kazanma,şerefinle para kazanki;paran bittiğinde,şerefinde bitmesin.

Bir dönemi masalsı bir anlatım içinde anlatmasına rağmen içindeki acı gerçek bıçak gibi saplanıyo insana

Öldürmek için gelen öldürmeden dönebilir ama ölmek için gelen.. Ölmeden dönmez.

Kaderimiz olan aşka değil de, aşkıyla kaderimizi değiştirene içelim!

Bazen öyle acır ki için; değiştin sanırsın şimdi dersin. Şimdi her şeyi yapabilirim.

Bazen hayat seni öyle zorlar ki yeğenim; yolun başında kimdin: Unutursun

Zorunu benden duy yeğenim. Herkese yalan söylemen yetmez artık. Bundan böyle bir başına kalsan da artık, kendin olamazsın.

Mademki; bu dünya bile yok olacak bir gün, sevginin bitmesine insan neden üzülsün?

Aşk mı kaderi kovalar kader mi aşkı? Daha kimseler çözemedi bu bilmeceyi.

Tuncel Kurtiz'in 'Aşk ve Sevgi' ile ilgili Sözleri Merak; aşktan daha güçlü bir şey. Bir kere âşık olunca bilirsin aşkın sana ne yapacağını, ama merak öyle değil. Eğer birini merak edersen, o merak seni alır götürür.

Sevilmeyi hak etmediğini düşünen herkes yalnızdır. Sevmekten korkanın kaderi ise yalnız kalmak değil, nefret ettikleriyle baş başa kalmaktır sonunda.

Küfür şeytana mahsustur, tövbe insana! Aşk kadına yakışır, sevmek adama.

Gecenin bir yarısı sorgun bitti diyip açarlarsa kapını aslında niye açtıklarınıda bilirsin evlat.

Dostunu yanınada alsan,karşınada alsan,o her zaman seni vurucak bir pozisyon bulur.

Unuttum demek bile hatırlamaktır.

SAGOPA KAJMER SÖZLERİ

Sagopa Kajmer'in Sagopa Kajmer sözleri, Sagopa Kajmer 366 gün sözleri, Sagopa Kajmer galiba sözleri, Sagopa Kajmer 366 sözleri, Sagopa Kajmer baytar sözleri, Sagopa Kajmer sertlik kanında var hayatın sözleri, Sagopa Kajmer şarkı sözleri, Sagopa Kajmer oldu olanlar sözleri

Ey askerim kurşunum, kulun hâli aynı kalem-i kurşun. Anlatayım şöyle ki; dışa kapanıktır başı, yavaş açılır dışa ilki. Ucu sivrildikçe olur sanki ormanda gezen tilki.

"Onları da Anlıyorum"

Yoksun arzularından bahçe yapsan, tohumuna suyunu serpeler misin?

"Karabiber Duası"

Manzarayı bilir misin hiç görmediğin yerlerdeki? Bilmeden konuşmak aptallık değil de ne ki peki?

"Onları da Anlıyorum"

Elimi verdim, kolumu kaptın, gözümü çektim, aklımı aldın. Yaşam mı, ben mi bedbahtım? Sallanırsa da yıkılmaz tahtım.

"İstisnalar Kaideyi Bozmaz"

Rab'la arana giren şifreyi çöz.

"Rak Ben Adam"

Bu ses benim, dinle dinle dinle... Uygunsuzca gidişlerin, yolunu kesen haydut benim. Bildiklerimden eminim, yaptıklarıma kefilim; gidenlerime vedâyım, gelenlerime mîrim.

"Ben Hüsrana Komşuyum"

Bak bana dikkatle. Sence ben militan mıyım? Sakallarımı yolsam, ahbaplarından mıyım? Geyik muhabbetine katılsam, söyle dostlarından mıyım? Neredeyim, sen neredesin? Sen ne boş bir kellesin! Sana dünyâlıklar ellesin, salıncaklarını tayfunlar yellesin!

"İyi Bilirim"

Külle bezenip, gülle kandırıldı tüm hayâllerim.

"Tanrı Çekti Tüm Resimleri"

Sınırı yok bu hiçlik mertebesinin. Tarifi yok dünyadaki sahipsizliğimin.

"İyi Bilirim"

Kendi anahtarını bulamamışlar; senin kilitli kapını söyle nasıl açabilirler, onlar açamazlar!

"Tadı Yok"

Anlamsızlaşmış bakışları çoğunun. Şeytanlaşmış içi melek görünen çocuğun. Düşününce kötüyü tahmin edemezsin ateşini içime işleyen soğuğun. Bana bir çıkış yolu bulun, sonu gelsin kâbusumun.

"Onları da Anlıyorum"

Yalanlara radar olsan neye yarar? Zararın dönüşü kârın el mi sallar? Batan güneş yine doğar.

"Bir Pesimistin Gözyaşları"

Onlar evrim dediler, bu yaptıklarımız devrim dediler... Ah zekâsına kedi işeyesi nefer; her şey kader!

"Tadı Yok"

Gözüm ağladıkça gamzelerim gülmemekte. Ruhum yıpranmadıkça kalemim hareket etmemekte. Nefesle inşa ettiğim sözüm kulaklarına borçtur; şeytan güvendiklerimi gömdü, lan ne iştir?

"Kötü İnsanları Tanıma Senesi"

Ulaşılacak saadete kaç kapı daha var? Açtım, açtım kapıları. Girdim, bomboş evlere vardım. Yardım lâzım bana, şansım yâver sanma. Hiç hoş değil gördüklerim amma. Emin değilim, her şey muamma.

"Muamma"

Bu âciz benzetmeler de olmasa bakacak aynam olmazdı. Kendimi görebileceğin başka bir yer var mıydı?

"Muamma"

Bakacağım tek yön önüm, doğru rotayı izler gözüm. Rüzgâra emânet sözüm, hasretlerle yandı gönlüm. Yalnızlığım kalbime zulüm, korkutmakta her an ölüm. Ben bir pembe diziyim, her günüm bir bölüm.

"Kötü İnsanları Tanıma Senesi"

Karanlıkta aylak aylak dolaşarak aradı bir dostum ışığı, ben evimde sıcak çorbama daldırırken kaşığı. Birbirimizi karanlık kamufle etmişti ve durum kötüydü. Diğerlerini ışıklar bronzlaştırdı, tenler ölüydü. Birisi kalbini tâmir ettirdikten sonra hiç ağlamadı. Diğer dostum son yediği kazıktan sonra hiç konuşmadı. Derler ya, ağzını bıçak açmadı, diğer dostum Hakk'a karşı geldi beli bir daha doğrulmadı.

"İnsafa Gel"

Yarısı zakkum, yarısı gülüm. Kendimi bulmam için bir rehber gördüm. Yalnız, dilsizdi ve sen onu gâayet hor gördün. Bir öğün için 10 ekmek kendine böldün, ben güldüm.

"İnsafa Gel"

Ah varya o saflık, belki seni de eder aflık.

"Sürahi"

Karamsardan varan harbi doğru söz.

"Ben Hüsrana Komşuyum"

Çok bildimlik yaparsan, çok düşmüşlük yaşarsın; Yok derdimlik yaparsan, dert görünce saparsın.

"Ben Hüsrana Komşuyum"