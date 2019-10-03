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"Edebiyat Atlası" TYB İstanbul'da başlıyor

"Düşünmek okumakla başlar" sloganıyla yola çıkan "Edebiyat Atlası Okuma Atölyesi" her cuma Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde kitapseverleri ağırlayacak.

03.10.2019 20:58
"Düşünmek okumakla başlar" sloganıyla yola çıkan "Edebiyat Atlası Okuma Atölyesi" her cuma Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde kitapseverleri ağırlayacak.
Yarın ilk buluşmasını gerçekleştirecek olan atölyede, M. Sadi Karademir katılımcılarla bir araya gelecek.
Okuma atölyesinde, Türk ve dünya edebiyatından şiir, edebiyat, felsefe ve fikir kitaplarından oluşan seçkin eserler ele alınacak.
Atölyede ayrıca katılımcılar her hafta cuma günü yeni bir kitabı birlikte okuyarak, değerlendirecek ve eleştirilerini sunma fırsatı yakalayacak.
Herkese açık olan program ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

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