Edebiyat Öğretmeni "Hayal" Adlı Albümünü Tanıttı

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:59



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:59

Zonguldak'ta Edebiyat Öğretmeni Suat Ünal'ın "Hayal" adlı albümünün tanıtım gecesi türkü şölenine dönüştü. Bir bölüm katılımcının ayakta izlediği konserde sahneye çıkan ünlü sanatçılar İlyas Şimşek Kulcan, Tuğrul Şan ve Nurullah Akçayır, olağanüstü performanslarıyla ayakta alkışlandı.Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni, kentin tanınan müzik sanatçısı Suat Ünal'ın ilk albümü "Hayal" için düzenlediği tanıtım gecesi görkemli geçti. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe yoğun ilgi gösteren müzikseverlerin bir bölümü, konseri, ayakta izlemek zorunda kaldı. Albümde yer alan bazı parçaların orijinal kayıtlarından dinlendiği tanıtım gecesinde sahneye çıkan ozan İlyas Şimşek Kulcan, Ünal'a İstanbul'da müzik eğitimi veren ünlü sanatçı Tuğrul Şan ve albümün yönetmenliğini yapan sanatçı Nurullah Akçayır performanslarıyla izleyicileri büyüledi. Üç saate yakın süren konseri soluksuz izleyen Zonguldaklı müzikseverler, sanatçılara coşkulu alkışlarla destek verdi.Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın da izlediği gece albümün oluşum sürecinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi işle başladı. Suat Ünal albümde olan parçaları orijinal kayıtlarından dinleyicilere sunarken, albümde yere almayan başka birçok türküyü de canlı olarak seslendirdi. Salonu dolduran katılımcıların türkülere coşkuyla eşlik etmesi ortaya güzel görüntülerin çıkmasına neden olurken, bundan büyük keyif aldığını söyleyen ünlü sanatçı Nurullah Akçayır, "Böyle güzel bir ortam hiçbir yerde yok" diyerek Zonguldaklı müzikseverleri övdü. Tuğrul Şan'ın Doğu Anadolu'dan derlenmiş bir uzun havayı mikrofonsuz olarak çıplak sesle okuması büyük alkış aldı.Türkü aralarında yaptığı konuşmalarla albümün çıkış sürecini anlatıp emeği geçenlere teşekkür eden Suat Ünal, albümde de yer alan "Karadır kaşların" türküsünün Zonguldaklıların elinden gitmek üzere olduğunu söyledi. Ünal, "Bu konuda farkındalık oluşturmak için bu türküyü albüme aldım. Yıllardır Zonguldak türküsü olarak bilinen 'Karadır kaşların' Eskişehir türküsü olarak kayıtlara geçmek üzere. Bunu engellemek için türkünün Zonguldak'ta bir klibini çekmek istiyorum. Bu doğrultuda başta Valilik, Zonguldak Belediye Başkanlığı ve İl Kültür Müdürlüğü olmak üzere herkesten destek bekliyorum" dedi. Tanıtım gecesi Ünal'ın katılan sanatçılara çeşitli hediyeler ve çiçek sunmasının ardından son buldu. Ünal konserin ardından dileyen katılımcılara albümünü imzaladı. - ZONGULDAK