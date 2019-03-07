Bursa Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği, şair ve yazar Ali Sali'nin iştirakiyle gerçekleşen "Edebiyat
ve Şiir Üzerine" Söyleşi Programı Görükle
Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Yazar Ali Sali'nin Re Mektupları ve Fatma Begüm'ün Saba Defteri adlı kitapları üzerinden yapılan şiir söyleşisinde okunan şiirler, dinleyicilerden alkış aldı. Program sonunda ücretsiz dağıtılan kitaplar yazar tarafından imzalandı. - BURSA
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Kaynak: İHA