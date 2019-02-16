Edebiyat Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu

İnegöl Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz Edebiyat Yarışması sona erdi. Şiir, hikaye ve deneme alanında 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen ve öğrencilerin erken yaşlarda edebiyat ile tanışmaları, edebiyata teşvik edilmeleri, edebiyat dünyasında var olacak olan genç yazarların keşfedilmesi ve kendini edebiyat ile ifade eden bir neslin oluşturulmasını amaçlayan yarışmada; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği 12 kişilik Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe öğretmenlerinden oluşan komisyon, yapılan başvuruları titiz bir çalışma ile değerlendirerek dereceye giren eserleri belirledi.

201 ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Edebiyat Yarışmasında ilkokul 3. ve 4. sınıflar için düzenlenen şiir yarışmasına 71, ortaokul öğrencileri için düzenlenen hikaye yarışmasına 64, lise öğrencileri için düzenlenen hikaye ve deneme yarışmasına ise 66 olmak üzere toplam 201 öğrenci başvurdu. Kategorilerinde dereceye giren öğrenciler; birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye ise 500 TL ve mansiyon ödülü olarak kitap seti almaya hak kazandı.

1 MİLYON KİTAP İNEGÖLLÜLERLE BULUŞTU

Edebiyat yarışmasının ödül töreni bugün 12.00'da 3. Kitap Günleri'nin düzenlediği MODEF fuar alanında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Vekili Turgay Yel, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Doğru ile Orhan Çelik ile AK Partili yöneticilerin de katıldığı törende, Belediye Başkanı Alper Taban salondaki vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Dün itibariyle Kitap Günlerinin 3'üncüsünü hayata geçirdiklerini hatırlatan Taban, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Yaptığımız hiçbir işi laf olsun diye yapmıyoruz. Belediye etkinlik yapsın gözüyle bakmıyoruz. Yaptığımız işlerin her birini detay detay ölçerek, tartarak ve bunun ne fayda getireceğini düşünerek, fayda maliyet analizlerini yaparak hayata geçiriyoruz. Derdi ya eskiler; attığın taş ürküttüğün kuşa değmeli diye. Ki kitap sevgisi aşılamak, insanlara okuma alışkanlığı aşılamak, insanların sorgulamasını öğrenmelerini sağlamak… Bizler de attığımız her adımda bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dün itibariyle Akıl Organizasyon firmasıyla beraber hayata geçirdik. Organizasyonlar kolay olmuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle, yine MODEF Fuarcılığın binasını kullanarak bu organizasyonu yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve katılımcı firmaların destekleri oldu. Hamdolsun 3'üncüsünü hayata geçirmiş olduk. Bu yıl 1 milyon kitabı vatandaşlarımızla buluşturduk" dedi.

GENÇLERİ EDEBİ ANLAMDA DA GELECEĞE HAZIRLAMALIYIZ

Bugün de edebiyat yarışmasının neticesiyle ilgili bir arada olduklarını kaydeden Başkan Taban, "Birazdan öğrencilerimiz bunlarla ilgili ödüllerini alacaklar. Fikrin doğmasında önerileri olan Cihat ve Emre hocamıza da ben teşekkür ediyorum. Yine Kültür İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Biz mutlaka bu insanları edebi anlamda da geleceğe hazırlamamız lazım. Sadece şehirleşme anlamında belediyeciliğin rolü, bir altyapı faaliyetinde bulunmak, içme suyu veya kanalizasyon yapmak değil. Beraberinde bu insanların zihinlerini daha berrak hale getirebilmek, ufkunu ve vizyonlarını daha ileri ve açık pozisyona götürebilmek… Eğer bir şehirde gerçekten ufku, vizyonu daha açık ve pozitif manada insanlar fazlaysa ben inanıyorum ki o şehir diğer şehirlerden daha iyi bir noktaya doğru gidecektir. Çünkü içinde düşünen, üreten ve makul, pozitif bakan insanların çoğalmasıyla çok daha güzel bir şehir kurgusuna hep birlikte kavuşabiliriz. Dolayısıyla bizler böyle bir alan açtık. Gelen öneri ve fikirler doğrultusunda bunun neticesini sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

"BİR GENÇLİK" DERGİSİ HAYATA GEÇİYOR

Taban, "Bir Gençlik" isimli derginin de hayata geçirilmesi adına çalışmalar yaptıklarını ve yarışmada dereceye giren eserlerin derginin ilk sayısında yayınlanacağını da ifade ederek "Yarışmamıza katılan ve ödül alan tüm öğrencilerimizi de kutluyorum" şeklinde konuştu.

YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

Konuşmanın ardından kategorilerine göre dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. 3 Ve 4. sınıflar için düzenlenen şiir yarışmasında Mesudiye İlkokulu öğrencisi Salih Çayır "Renkli Kalemler" şiiriyle 1'inci olurken, İshakpaşa İlkokulu öğrencisi Ece Ecrin Okşak "Anne" şiiriyle 2'nci, Şipali İlkokulu öğrencisi Hümeyra Bozkurt "Doğa Bizim Evimiz" şiiriyle 3'üncü oldu. İshakpaşa İlkokulu öğrencisi Esma Ertaş ile Hacer Salih Yıldız İlkokulu öğrencisi İrem Deniz Çeber de "Geleceğin Çocukları" ve "Doğadan Mektup Var" şiirleriyle mansiyon ödülüne layık görüldü. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik düzenlenen hikaye yarışmasında Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Irmak Çetin "Güneşi Doğuşu" hikayesiyle 1'inci oldu. Özel Zarafet Ortaokulu öğrencisi İrem Tanrıkulu "Sessiz Çığlık" hikayesiyle 2'nciliği elde ederken, Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Ömer Çağrı Ağalar "Saklı Sırlar" hikayesiyle 3'üncü oldu. Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Arda Salık da "Sokaklardan Roma'ya" isimli hikayesiyle mansiyon ödülüne layık görüldü. Liseler arasında düzenlenen hikaye yarışmasında da Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Neva Erdal "Kırmızı Kadın" isimli hikayesiyle 1'inci oldu. Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Ulu "Ebabiller Gelecek Mi?" hikayesiyle 2'nci, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hilal Sevinç "Avucumdaki Öpücük" hikayesiyle 3'üncü oldu. Bu kategoride "Eski Günlerin Yenilere Ahı" isimli hikayesiyle Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencisi Semih Dilber ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Liseler arası deneme yarışmasında ise Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Kara "Ana Dil Bilinci" yazısıyla 1'inciliği elde etti. Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Seçim "İp Mi? Kuyu Mu?" yazısıyla 2'nci olurken, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencisi Semih Dilber "Görüntüler ve Gençlerin Algısı" yazısıyla 3'üncü oldu. Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Feyza Doğan da deneme kategorisinde "Anlayışa İhtiyacımız Var" yazısıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: Bültenler