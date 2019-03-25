Eden Hazard Kırşehir Belediyespor'a Transfer Oluyor!

Transfermarkt sitesinde Kırşehir Belediyespor'un Belçika'nın milli futbolcusu Eden Hazard'ı transfer etmek istediği belirtildi.

Sonrasında ise sanal alem bir anda yıkıldı.

Dünyaca ünlü futbol istatistik sitesi transfermarkt'ta Chelsea'li Eden Hazard'ın sayfasında kendisini transfer etmek isteyen kulüplere dair "Söylentiler" bölümde Kırşehir Belediyespor'un adı yer aldı.

TÜRK TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Hata ya da işgüzarlık olduğu anlaşılan bu detay Türk takipçilerin gözünden kaçmadı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

Sosyal medyada atılan tweet'lerde espriler bitmek bilmedi. Aynı sitede Eden Hazard'ın piyasa değeri 150 milyon Euro olarak gösterilmesi ise işin bir başka boyutuydu.