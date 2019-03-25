25 Mart 2019, 09:13
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Eden Hazard Kırşehir Belediyespor'a Transfer Oluyor!

İngiliz futbol devi Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı Kırşehir Belediyespor'un transfer etmek istediği yazıldı, ortalık karıştı.

Transfermarkt sitesinde Kırşehir Belediyespor'un Belçika'nın milli futbolcusu Eden Hazard'ı transfer etmek istediği belirtildi.

Sonrasında ise sanal alem bir anda yıkıldı.

Dünyaca ünlü futbol istatistik sitesi transfermarkt'ta Chelsea'li Eden Hazard'ın sayfasında kendisini transfer etmek isteyen kulüplere dair "Söylentiler" bölümde Kırşehir Belediyespor'un adı yer aldı.

TÜRK TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Hata ya da işgüzarlık olduğu anlaşılan bu detay Türk takipçilerin gözünden kaçmadı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

Sosyal medyada atılan tweet'lerde espriler bitmek bilmedi. Aynı sitede Eden Hazard'ın piyasa değeri 150 milyon Euro olarak gösterilmesi ise işin bir başka boyutuydu.

Futbol, Kırşehirspor, Eden Hazard, Spor



YORUMLAR (16)
TÜLEK: Hele 2. Lige çıksın daha çok transfer dedikoduları duyacaksiniz,gelsin messiler gitsin ronaldolar,bozkırın tezenesi efsane kirsehirime yakisir
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HAYYAM: Bizi kıskanmıyorlar, bizimle 17 yıldır dalga geçiyorlar. Şamar oğlanı gibi tokatlıyorlar. Mehter eşliğinde Şöyle bi kabarıp eyyy Avrupa diye seslenelim moralimiz düzelsin.
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  • RİKO : Dalga denizde olur İkincisi millet Mustafa Kemal den değil Osmanlı'dan korkuyor biz kim miyiz medarı iftar Osmanlı Devleti şimdi uzaaaaa
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MİSAFİR: Türk futbolu ile dalga geçiliyor.. dikkat
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OSMANİYE: GIRŞEER RONALDO YU DA TRANSFER ETSE ŞAMP. OLAMAZ. OSMANİYEM GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR. ÇUKUROVA FIRTINASI
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