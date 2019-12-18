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Edenred'den çalışanları mutlu edecek yılbaşı hediyeleri

Edenred, teşvik ve ödüllendirme çözümü ile şirketlere, yılbaşında çalışanlarını, iş ortaklarını ve bayilerini mutlu edecek hediye seçenekleri sunuyor.

18.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:20Edenred'den çalışanları mutlu edecek yılbaşı hediyeleri
Edenred, teşvik ve ödüllendirme çözümü ile şirketlere, yılbaşında çalışanlarını, iş ortaklarını ve bayilerini mutlu edecek hediye seçenekleri sunuyor.
Edenred'den yapılan açıklamaya göre, ihtiyaca göre birbirinden farklı kategorilerde hediye seçenekleri sunan Ticket Compliments hediye çekleri ile market, akaryakıt, giyim ya da seyahat harcamaları yapılabiliyor.
Edenred'in şirketlere sunduğu teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments ailesi günden güne yeni kategorilerle büyüyor.
Ticket Compliments Fashion Hediye Kuponu 400'e yakın mağazada, 18 markanın giyim, aksesuar ve ayakkabı ürününde alışveriş imkanı sunuyor.
Ticket Compliments Universal Hediye Kuponu ise elektronikten mutfak gereçlerine dekorasyondan kozmetiğe farklı kategorilerde binlerce mağazada istenen ürünü seçme avantajı sağlıyor.
Ticket Compliments Seyahat Kodu ile çalışanlar yüzlerce otel ve tur arasından tercih yapabiliyor, kodu, ulaşımda ve erken rezervasyon dahil tüm indirimlerde kullanabiliyor. Ön ödemeli BP Club Akaryakıt Kart ile çalışanlara ya da bayilere yılbaşı gibi özel günler için de yakıt hediyesi yapılabiliyor.
Ticket Compliments ailesi üyelerinden Money Club Pro Kart Migros, Migrosjet, 5M Migros ve Sanal Market de, Kart Teknosa mağazalarında Ticket Market Kart ise anlaşmalı marketlerde özgürce alışveriş yapma imkanı sunuyor.

MİGROS TİC. A.Ş., Teknosa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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